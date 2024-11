Un Posto al Sole, anticipazioni al 28 giugno: attimi di tensione per Clara

By

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 24 al 28 giugno. Clara si prepara alla partenza con Eduardo e il piccolo Federico.

Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) decide di rispondere all’attacco della giornalista con tutti i mezzi possibili che possiede.

Non contento, Roberto arriverà persino a fare al figlio Filippo (Michelangelo Tommaso) una proposta davvero spiazzante, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Continuano intanto i tentativi di Lucia Cimmino (Francesca Colapietro) di riuscire finalmente a scovare il nascondiglio di Torrente (Loris De Luna). Questa impresa finisce per coinvolgere anche Damiano (Luigi Miele) in una delicata operazione della polizia.

Intanto Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) capiscono che è arrivato il momento di intervenire per evitare che Guido (Germano Bellavia) comprometta per sempre il suo matrimonio.

Speranzosi che tutto si sistemerà, Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska) iniziano a fare programmi e piani per il futuro, includendo anche la vicinanza di Tommaso (Luigi De Feo).

Intanto Ferri continua ancora a lottare per garantirsi almeno un ruolo nella vita del piccolo. Tutti i suoi sforzi, tuttavia, non fanno che allontanarlo sempre di più dalla moglie, distraendolo anche da un fatto ancora più grave.

Qualcuno potrebbe approfittare di questa distacco per rientrare nella sua vita, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Intanto Damiano non riesce ancora a venire a capo del nascondiglio di Torrente, dato che nemmeno le soffiate di Eduardo sono in grado di fargli individuare in modo preciso il boss.

Quest’ultimo, intanto, dà inizio alla sua vendetta contro Sabbiese (Fiorenzo Madonna), il traditore.

Attimi di panico per Clara (Imma Pirone) e Federico quando, a un passo dall’entrare nel programma di protezione, sono improvvisamente minacciati dal boss Torrente e in modo drastico.

Intanto Roberto si rende finalmente conto di essere stato troppo duro con la moglie, provando a riavvicinarsi a lei, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Lara (Chiara Conti) pensa bene di condividere con suor Maura alcuni suoi tormenti, fino a rivelarle un delicato segreto, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Intanto Claudia (Giada Desideri) si vede costretta a seguire il consiglio di Silvia, avendo quindi un atteggiamento più distaccato con Guido. Ma questo servirà per allontanarli e a spingere lui a ritrovare la vecchia sintonia con la moglie?

Arriva il giorno stabilito per la partenza di Eduardo, Clara e il piccolo Federico (Andrea Iaccarino), continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Damiano prova in tutti modi a sventare la ritorsione contro di loro organizzata da Angelo Torrente. Alberto (Maurizio Aiello), invece, è completamente all’oscuro di ciò che sta succedendo.

Più tardi Roberto e Marina riescono finalmente a riavvicinarsi, mentre Lara riceve una proposta inaspettata da Suor Maura. Continuano intanto i tentativi di Rossella (Giorgia Gianetiempo) di tenere d’occhio Luca (Luigi Di Fiore).

Scoppiano nuovi momenti di tensione in ospedale: Iolanda (Patrizia Pozzi) ha avuto un malore. Intanto Giulia (Marina Tagliafetti) è sempre più preoccupata per Luca, ma anche la paura in Ornella (Marina Giulia Cavalli) si fa seria.

Si presenta intanto per Alberto un momento di grande sconforto, mentre per Serena (Miriam Candurro) e le gemelle è tempo di fare il cambio di stagione, ma un guaio potrebbe all’improvviso sconvolgere i loro piani.

