Un Posto al Sole, anticipazioni al 25 novembre: Niko sconfortato

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 21 al 25 novembre. Niko è alle prese con Manlio e con la cerimonia in memoria di Susanna.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 21 al 25 novembre. In queste puntate vedremo Niko sempre più sconfortato a causa di tutto quello che gli sta succedendo.

Prima la proposta di incontro da parte di Manlio, a cui il ragazzo non sa come rispondere. Poi si avvicina il giorno della cerimonio in memoria di Susanna e questo evento non fa che peggiorare le cose per lui.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni.

Secondo le anticipazioni di Un Posto al Sole, Niko (Luca Turco) riflette a lungo sulla decisione da prendere sull’incontro richiesto da Manlio (Paolo Maria Scalondro). Alla fine l’avvocato accetterà di vederlo?

Intanto cresce la presenza di Nicotera (Paolo Romano) nelle giornate di Antonio con un effetto tutto sommato positivo sia sul bambino che su Viola (Ilenia Lazzarin).

Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) si trovano alle prese con la decisione di Bianca (Sofia Piccirillo) pronta a tutto pur di organizzare la festa per Antonello.

Con la scusa di vedere un film di supereroi, Viola ed Eugenio finiscono per passare del tempo insieme e da soli. Nel frattempo la dolorosa proposta di Manlio continua a scavare dentro l’animo tormentato del povero Niko.

Buone notizie invece per Diego (Francesco Vitiello) e Lia (Giulana Vigogna): i due possono finalmente lasciarsi andare ai primi emozionanti momenti della loro storia d’amore. Alcuni imprevisti, però, potrebbero presentare alcuni ostacoli da superare.

Deciso ormai a partire per Londra, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) è all’improvviso spiazzato da una doppia sorpresa. Più tardi Eugenio, incoraggiato anche da un momento di inaspettata vicinanza, si dice pronto a recuperare il suo rapporto con la moglie.

Intanto l’invadente presenza delle gemelle Cirillo (Gina Amarante) nei panni di nuove dirimpettaie di Palazzo Palladini inizia a complicare la placida vita di coppia di Samuel (Samuele Cavallo) e Speranza (Mariasole Di Maio), spingendo inoltre quest’ultima a prendere delle contromisure.

Di ritorno a Napoli, Alice (Fabiola Balestriere) scopre di aver sviluppato un forte interesse per le “bellezze” locali. Si presenta intanto il giorno della cerimonia in ricordo di Susanna (Agnese Lorenzini).

Qui ritroviamo il povero Niko che, sebbene circondato dal supporto della famiglia, sembra proprio non riuscire a superare il forte dolore e la rabbia per la perdita della donna che amava.

Niko è sempre più furioso e sconfortato da un enorme senso di impotenza che gli impedisce di rendere giustizia come si deve alla sua Susanna. Anche in questo caso, però, ci penserà Ornella (Marina Giulia Cavalli) a fare da confidente in grado di accogliere il dolore di chi è pronto a chiederle aiuto.

Proseguono intanto i preparativi di Bianca per riuscire ad organizzare un compleanno a sorpresa come si deve per Antonello (Gennaro Filippone). Riuscirà alla fine la ragazza a condurlo alla terrazza?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.