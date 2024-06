Un Posto al Sole, anticipazioni al 23 febbraio: nuovi ostacoli tra Ida e Diego

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 19 al 23 febbraio. Nuovi ostacoli minacciano il rapporto tra Ida e Diego.

Flavio Bianchi (Leonardo Santini) è sempre più fuori di sé, cosa che destabilizza e spaventa la povera Diana (Sara Zanier). Nel frattempo, Rosa (Daniela Ioia) e Clara (Imma Pirone) non riescono ancora a superare la situazione di pericolo che le circonda.

L’esito di tutto questo, infatti, sarà tanto imprevedibile quanto spiacevole, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Più tardi Diego (Francesco Vitiello) vorrebbe trascorrere più tempo con Ida (Marta Anna Borucinska), motivo per cui decide di farle una proposta alla quale, tuttavia, la ragazza reagisce diversamente da quanto sperato.

Dopo aver reagito in modo inaspettato alla sua proposta, Ida si sforza di trovare un nuovo punto di incontro con Diego. La loro relazione, tuttavia, è messa di nuovo in pericolo da un nuovo ostacolo.

Più tardi, l’amicizia tra Rosa e Clara rischia di vacillare sempre più, soprattutto alla luce dell’ultimo brutto litigio, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Arriva inaspettata la vendetta da parte di Mariella (Antonella Prisco) verso Guido (Germano Bellavia), colpevole quest’ultimo di non averle detto tutta la verità sulla sua vacanza in Spagna.

Nonostante i continui tentativi da parte di Clara per convincerla a lasciare la propria casa, Rosa ancora non demorde, e anzi si affida a una strada inaspettata per rispondere all intimidazioni che continua a subire.

Più tardi Ida, sentendosi sotto pressione a causa dell’ultimatum di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e consapevole del peso emotivo che sta mettendo su Diego, prende una decisione difficile.

Nel frattempo, Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi), impegnati nei preparativi del matrimonio di Rossella (Giorgia Gianetiempo), si abbandonano a dolci malinconie, riscoprendo un’antica sintonia.

Ritroviamo Giulia (Marina Tagliaferri) che, dopo essere rimasta molto colpita da un caso del Centro Ascolto, decide di fare un bel discorso a Luca (Luigi Di Fiore), continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Intanto Rosa, dopo aver ricevuto una risposta negativa alla sua richiesta d’aiuto, si trova sempre più sola e disperata a causa delle continue minacce subite. In che modo sfogare la propria rabbia?

Continua intanto l’atteggiamento apatico di Irene (Greta Putaturo) che non fa che preoccupare i suoi genitori. Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso), infatti, non sanno più che fare con lei.

A seguito delle ultime vicende, Rosa rischia di finire nel mirino del pericoloso boss Torrente, pronto a tutto purché la donna lasci la sua casa, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Ritroviamo Nunzio (Vladimir Randazzo) sempre più agitato perché consapevole che i suoi aggressori potrebbero non pagare per ciò che gli hanno fatto. Giulia e Luca, invece, riescono finalmente a trascorrere una serata insieme senza farsi turbare dal peso della malattia.

Nuove tensioni in arrivo invece tra Filippo e Serena, coppia che non sa più come comportarsi con la figlia. Quest’ultima, intanto, continua a usare il telefono di nascosto da loro.

