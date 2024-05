Un Posto al Sole, anticipazioni al 14 luglio: tensione tra Nunzio e Rossella

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 10 al 14 luglio. Continuano i momenti di tensione e imbarazzo tra Nunzio e Rossella.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntata di Un Posto al Sole, dal 10 al 14 luglio. Continuano i momenti di tensione e imbarazzo tra Nunzio e Rossella: il ragazzo si sfoga su Samuel, la ragazza invece è molto distratta a lavoro.

Per questo aumentano i problemi con Luca, suo caporeparto in ospedale, considerando che le cose già non andavano benissimo. Viola va da Raffaele per sfogarsi sul suo matrimonio, che ha raggiunto un punto di apparente non ritorno.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni.

Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Nunzio (Vladimir Randazzo) hanno sentimenti davvero contrastanti. Per questo motivo, il ragazzo finisce per sfogare il proprio nervosismo sul suo amico Samuel (Samuele Cavallo).

Rossella, invece, rischia di essere spesso distratta a lavoro. Più tardi Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) decidono di invitare Eugenio (Paolo Romano) e Viola (Ilenia Lazzarin) a pranzo per discutere insieme delle prossime vacanze estive.

Peccato, tuttavia, che l’atteggiamento di Viola finisce per creare parecchie tensione. Più tardi arriva all’improvviso la richiesta di Jimmy (Gennaro De Simone) che mette in difficoltà il nonno.

Viola sente la necessità di confidarsi con qualcuno, così corre da Raffaele (Patrizio Rispo) al quale ammette per la prima volta che la sua relazione con il marito è diventata semplice routine, e che sente il bisogno di altro.

Nel frattempo Nunzio continua a tenere per sé i sentimenti che prova per Rossella, mentre la ragazza è sempre più presa di mira da Luca (Luigi Di Fiore) in ospedale.

Proprio mentre Renato (Marzio Honorato) si prepara a dare una delusione al nipotino, ecco che Giulia (Marina Tagliaferri) interviene salvando la situazione, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Più tardi, l’eccessivo affetto di Ida (Marta Anna Borucinska) nei confronti di Tommaso e i ricordi di Silvana (Anna D’Agostino) riguardo le ragioni che spinsero Lara (Chiara Conti) a licenziarla, rischiano adesso di far saltare fuori le bugie di Martinelli.

Più tardi l’inaspettata sbornia di Eugenio “costringe” Viola a riconoscere la sua sofferenza e la silenziosa crisi in cui la loro relazione è precipitata, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Nel frattempo Rossella vive con sempre maggiore disagio il suo rapporto con il nuovo primario, mentre Giulia fa un’imprevista proposta a Luca.

Arriva per Rosa (Daniela Ioia) una nuova accesa discussione con il fratello Eduardo (Fiorenzo Madonna), dopo che lui le ha fatto nascondere in casa una misteriosa borsa. Nel frattempo arriva da Giulia la proposta inaspettata a Luca di trasferirsi temporaneamente alla Casa del Terrazzo.

Intanto Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), dopo gli ultimi aggiornamenti da Serena, chiede spiegazioni a Lara riguardo al comportamento di Ida. Marina, invece, approfondisce con Silvana le circostanze che hanno portato al suo licenziamento.

Speranza (Maria Sole Di MAio) è sotto esame e non vede l’ora di partire per le vacanze con Samuel, ma al ragazzo viene presentata un’offerta molto interessante da Micaela (Gina Amarante).

Ritroviamo Damiano (Luigi Miele) sempre più inquieto per l’influenza che Eduardo ha su suo figlio Manuel (Manuel D’Angelo), il quale, infatti, si trova in una situazione potenzialmente molto rischiosa.

Intanto Luca accoglie l’invito di Giulia informando presto Michele (Alberto Rossi) che si trasferirà nella Terrazza. Più tardi, grazie alla proposta di Micaela, Samuel si rende conto che potrebbe ancora realizzare il suo sogno.

