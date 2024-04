Un Posto al Sole, anticipazioni al 12 aprile: Diana ha un incidente

By

Un Posto al Sole, anticipazioni dall’8 al 12 aprile. Diana è rimasta vittima di un grave incidente ma Nunzio nutre dei sospetti.

Nunzio (Vladimir Randazzo) accoglie la difficile confidenza di Diana (Sara Zanier) in modo da rassicurarla e spingerla a fare la cosa giusta, ovvero denunciare.

Nel frattempo Rossella (Giorgia Gianetiempo) si ferma a riflettere sulle parole pronunciate da Luca (Luigi Di Fiore), provando così a fare un po’ di chiarezza tra i suoi sentimenti, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Più tardi le tensioni tra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) si fanno sempre più grandi, soprattutto da quando lui ha smesso di provare a sistemare le cose.

Arriva come un fulmine a ciel sereno la scoperta che Diana è rimasta vittima di un grave incidente.

La stessa Rossella si occupa dell’emergenza ritrovando così la vicinanza di Riccardo (Mauro Racanati), e accorgendosi nel frattempo dell’inaspettata reazione di Nunzio, evidentemente molto legato alla donna in pericolo di vita.

Più tardi il ritorno di Ida (Marta Anna Borucinska) risveglia la preoccupazione di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), pronti a tutto pur di tenere il piccolo Tommy con loro.

Tuttavia, un improvviso gesto del bambino porta per la prima volta Marina a farsi delle domande sul suo effettivo ruolo in tutta questa storia, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Scoppia intanto una nuova lite tra Raffaele (Patrizio Rispo) e Renato (Marzio Honorato) pronti a incolparsi a vicenda. Per fortuna, però, presto la verità viene a galla dimostrando che sono entrambi innocenti.

Nunzio si rifiuta di credere che Diana abbia avuto un semplice incidente stradale. Anzi, è sempre più convinto che dietro a tutto questo ci sia la criminalità organizzata.

Durante i suoi ragionamenti, tuttavia, Rossella si accorge per la prima volta dell’aggressività del ragazzo, rimanendone profondamente scossa, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Più tardi Clara (Imma Pirone) giunge a una decisione importante sulla vita vita, mentre Eugenio (Paolo Romano) trova un po’ di conforto nella collega Lucia (Francesca Colapietro) circa il ruolo di Damiano (Luigi Miele) nel caso Sabbiese.

Continuano intanto le tensioni a casa Ferri, motivo per cui Roberto si sforza di aiutare Marina a superare il suo senso di inadeguatezza verso Tommy, soprattutto ora che Ida è tornata a vivere con loro.

Clara ha preso la sua decisione: dirà a Eduardo che aspetta un figlio. Con l’aiuto di Rosa (Daniela Ioia), infatti, la ragazza si dirige in carcere per incontrare il ragazzo.

Nel frattempo, Lucia prende in considerazione la richiesta di Eduardo (Fiorenzo Madonna), ovvero quella di avere Damiano come referente. Nicotera, tuttavia, non è ancora d’accordo.

Continuano intanto le indecisioni sentimentali di Rossella, mentre Nunzio, convinto che dietro all’incidente di Diana ci sia qualcosa di più grosso, decide di scoprire la verità da solo.

Visita a sorpresa in arrivo per il nostro Niko (Luca Turco), ragazzo che si vede ora costretto a stravolgere tutti i suoi piani pensati per quella giornata, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Intanto scoppiano nuovi momenti di agitazione e tensioni tra Silvia (Luisa Amatucci) e Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi). A causarli senza volerlo è la stessa Rossella, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole

Intanto per Clara ed Eduardo si presenta un momento davvero decisivo. Da una parte la gravidanza, dall’altra la volontà dell’ex boss di collaborare con la giustizia. Come andrà a finire?

