Un Posto al Sole, anticipazioni al 10 dicembre: Ritorno di Otello e Teresa?

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 6 al 10 dicembre. Per le festività natalizie in casa Graziani potrebbero tornare sul set Otello e Teresa?

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 6 al 10 dicembre. In queste puntate vediamo Michele e Silvia separarsi, con il primo alla ricerca di una nuova sistemazione.

Rossella è molto scossa da questa situazione e se la prende con la madre, colpevole secondo lei. Intanto il Natale si sta avvicinando e anche nella soap opera si vedranno a breve i suoi effetti.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

A Palazzo Palladini si inizierà a respirare l’aria natalizia quindi a breve dovrebbero apparire gli addobbi negli appartamenti e lo storico presepe di Raffaele. Pare proprio, però, che la famiglia Graziani trascorrerà un Natale molto diverso da quelli precedenti.

Dopo le partenze di Otello e Teresina, una nuova tegola si abbatterà, infatti, su questa famiglia. Mentre si avvicinano le festività, Michele (Alberto Rossi) deciderà di compiere l’ultimo passo verso la separazione, mettendosi alla ricerca di un nuovo appartamento.

Nel frattempo Rossella (Giorgia Gianetiempo), decisa a restare al fianco di suo padre, gli farà una proposta, decisamente, sorprendente.

In un momento di rabbia, Rossella rivolgerà la sua ira verso sua madre a cui chiederà di lasciare la loro casa e andare a vivere con il suo nuovo compagno.

Tali parole feriranno molto Silvia (Luisa Amatucci), ma non è chiaro cosa succederà dopo, sta di fatto però che la ragazza, in seguito, deciderà di attuare una strategia differente. La giovane dottoressa penserà, infatti, che la mamma può restarsene nel suo appartamento di Palazzo Palladini, dal momento che ad andarsene via saranno, invece, lei e suo padre.

Rossella, in seguito ad un particolare episodio in ospedale, farà una scelta molto importante in merito al suo futuro professionale. La ragazza potrebbe decidere di partire per Milano per inseguire il suo sogno di fare la ricercatrice, così come scegliere di abbandonare tale progetto e continuare a svolgere il suo ruolo da dottoressa in ospedale a Napoli.

In ogni caso, qualunque sia la sua decisione, il suo destino resterà legato a quello di Michele che, a quanto pare, deciderà di accettare la proposta di sua figlia.

Attenzione però: in seguito accadrà qualcosa che costringerà Michele a stravolgere i suoi piani di trasferirsi lontano da Silvia con sua figlia. Le anticipazioni non rivelano altro, è difficile capire se si tratti di qualcosa legato a sua moglie o al suo nuovo lavoro in radio. Bisognerà quindi attendere i prossimi giorni per saperne di più.

