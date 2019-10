Cronaca di Napoli: controlli da parte dei Carabinieri al rione Sanità. Quartiere passato al setaccio: nove denunce e multe per quasi 40mila euro.

117 persone identificate, 92 veicoli controllati, 32 le violazioni al codice della strada accertate per 37.474 euro di sanzioni, 94 i punti decurtati, 18 i veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo e 9 le persone denunciate in stato di libertà (8 per guida senza patente e 1 per rifiuto di sottoporsi al drug test): questo il bilancio di un vasto servizio di controllo del territorio effettuato dai Carabinieri nel Rione Sanità, disposto dal Comando Provinciale di Napoli.

I militari della compagnia Stella, supportati da quelli del Reggimento Campania, hanno impiegato 15 pattuglie e più di 40 unità per setacciare il quartiere e dare una risposta concreta alle istanze di sicurezza provenienti dalla cittadinanza.

Sotto osservazione le zone a rischio, i giardini e gli esercizi pubblici: per questi ultimi serrati controlli per verificare il rispetto della recente ordinanza comunale.

Durante il servizio, un 48enne del posto è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti poiché trovato in possesso di una dose di marijuana di 0,5 grammi.