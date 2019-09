Napoli, San Giovanni e Ponticelli: Due arresti per droga. I NOMI

Napoli, San Giovanni a Teduccio e Ponticelli: Controlli antidroga in due ore arrestate due persone per cocaina, mdma e ketamina.

I carabinieri hanno notato una persona sospetta controllando il territorio a bordo di un’auto “civetta”. Carlo Borrelli, un 25enne di Barra già noto alle forze dell’ordine, camminava lungo Corso San Giovanni a Teduccio a passo sostenuto e guardandosi spesso indietro per controllare se qualcuno lo seguisse.

Quando ha capito che quelli che si stavano avvicinando erano i carabinieri in borghese della Sezione Operativa di Poggioreale è entrato in un palazzo per nascondersi.

I militari lo hanno fermato e perquisendolo hanno trovato nel suo zainetto 4 buste contenenti 520 grammi di cocaina. La perquisizione è quindi proseguita a casa, dove Borrelli, nel vano contatore, teneva nascoste 4 dosi della stessa sostanza.

Il ragazzo è stato tratto in arresto: risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio. Dopo le formalità è stato tradotto in carcere.

Un paio di ore dopo, su Corso Malta, i carabinieri della Stazione di Poggioreale nel corso di un servizio per il controllo del territorio hanno tratto in arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio un altro soggetto.

Un 43enne del quartiere, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, Salvatore Della Volpe, portava nel marsupio 26 grammi di cocaina, 42 di m.d.m.a. e 31 di ketamina.

Anche lui dopo le formalità dell’arresto è stato tradotto in carcere.