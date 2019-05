Cronaca di Napoli: operazione “alto impatto” dei militari dell’Arma nei quartieri Barra, Ponticelli e Poggioreale.

Servizio straordinario di controllo del territorio svolto dai Carabinieri della compagnia di Poggioreale, che ha portato all’arresto di 4 persone. Il primo arrestato è Luigi Acone (39enne di Poggioreale già noto alle forze dell’ordine), fermato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio perché sorpreso dai Carabinieri sul corso Malta mentre prelevava marijuana e hashish da una crepa di un pilone della tangenziale: sequestrati circa 23,8 grammi di marijuana suddivisi in 22 dosi e 25,7 di hashish suddivisi in 6 stecchette nonché 125 euro. L’arrestato attende il giudizio con rito direttissimo ai domiciliari. Un 44enne di Scampia è stato invece raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per atti persecutori. Il gip. di Napoli ha emesso la misura dopo denunce sporte dalla ex moglie ai Carabinieri di Poggioreale. Dopo il naufragio del matrimonio, a febbraio, l’uomo aveva preso a seguirla, minacciarla e insultarla facendola precipitare nell’ansia e nella paura. La donna ha dunque visto come unica via d’uscita la denuncia ai Carabinieri ed ha permesso, dopo gli opportuni accertamenti, l’arresto del suo stalker.

Antonio Improta (50enne di Barra) è stato arrestato per evasione. I Carabinieri della stazione di Barra lo hanno sorpreso in strada nonostante fosse sottoposto ai domiciliari per furto. Dopo le formalità è stato tradotto di nuovo ai domiciliari ed è in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Arrestato, infine, per spaccio, Giuseppe Boccalà, un 26enne di Barra già noto alle forze dell’ordine: i Carabinieri della stazione di Ponticelli lo hanno preso mentre vendeva una dose di marijuana ad un acquirente che ha pagato con una banconota da 10 euro. L’acquirente è stato identificato e segnalato alla prefettura: è ora in attesa del giudizio con rito direttissimo.