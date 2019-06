Meteo: Napoli tra le città che vivranno un venerdì da bollino rosso

Meteo: Napoli è tra le 16 città da bollino rosso per la giornata di venerdì: ecco tutti i consigli su cosa fare e, soprattutto, cosa non fare nelle ore più calde.

Meteo Napoli | Sara’ venerdi’ il picco di questa prima ondata di calore africano, che gia’ da ieri sta facendo boccheggiare l’Italia. Il 28 giugno infatti, secondo il bollettino di monitoraggio delle ondate di calore del ministero della Salute, saranno 16 le citta’ da ‘bollino rosso’, ossia con un livello di rischio per l’intera popolazione e non solo per le categorie a rischio. Si tratta di Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. A cui si aggiungono tre ‘bollini arancioni’, ossia livelli di rischio elevati per categorie a rischio come anziani e malati cronici: Cagliari, Genova e Palermo. Domani invece le citta’ con allarme rosso saranno “solo” 6: Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma. Le temperature massime sono alte ovunque con picchi di 39 gradi a Bolzano, Brescia, Milano e Firenze, 38 a Bologna e 37 a Roma.

I consigli in caso di livello di rischio elevato

Questi i consigli del ministero in caso di livello 3 di rischio, ossia di bollino rosso. Consulta ogni giorno il Bollettino della tua citta’. Evita l’esposizione diretta al sole nelle ore piu’ calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00). Evita le zone particolarmente trafficate, ma anche i parchi e le aree verdi, dove si registrano alti valori di ozono, in particolare per bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti. Evita l’attivita’ fisica intensa all’aria aperta durante gli orari piu’ caldi della giornata. Trascorri le ore piu’ calde della giornata nella stanza piu’ fresca della casa, bagnandoti spesso con acqua fresca. Utilizza correttamente il condizionatore.

E ancora. Trascorri alcune ore in un luogo pubblico climatizzato, in particolare nelle ore piu’ calde della giornata. Indossa indumenti chiari, leggeri, in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole. Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo. Bevi liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, te’ e caffe’. Evita, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche. Segui un’alimentazione leggera, preferendo la pasta e il pesce alla carne ed evitando cibi elaborati e piccanti; consuma molta verdura e frutta fresca. Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti deperibili (es. latticini, carne,) in quanto elevate temperature possono favorire la proliferazione di germi patogeni causa di disturbi gastroenterici. Se assumi farmaci, non sospendere autonomamente terapie in corso, ma consulta il tuo medico curante per eventuali adeguamenti della terapia farmacologica. Fai attenzione alla corretta conservazione dei farmaci, tienili lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta e riponi in frigo quelli che prevedono una temperatura di conservazione non superiore ai 25-30 C.

Se l’auto non e’ climatizzata evita di metterti in viaggio nelle ore piu’ calde della giornata (ore 11.00-18.00). Non dimenticare di portare con te sufficienti scorte di acqua in caso di code o file impreviste. Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole. Assicurati che le persone malate o costrette a letto non siano troppo coperte. Offri assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento. Nelle persone anziane un campanello di allarme e’ la riduzione di alcune attivita’ quotidiane (spostarsi in casa, vestirsi, mangiare, andare regolarmente in bagno, lavarsi) che puo’ indicare un peggioramento dello stato di salute. In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico.