Lungomare di Napoli, sposi e testimoni denunciati durante la foto ricordo

E’ costato caro il non voler rinunciare alla tradizionale foto ricordo delle nozze sul Lungomare di Napoli per quattro persone in piena emergenza Coronavirus.

Non hanno voluto rinunciare alle foto di rito sul lungomare assolato con i testimoni. Una coppia di neosposi a Napoli cosi’ e’ stata denunciata dagli agenti del commissariato San Ferdinando, allertati dalla centrale operativa per la segnalazione della celebrazione di un matrimonio in via Chiaia.

I poliziotti hanno notato gli sposi in via Partenope all’angolo con piazza Vittoria, mentre, con altre due persone, scattavano alcune foto ricordo. Ora tutti e quattro devono rispondere di inottemperanza alle prescrizioni del Dpcm del 9 marzo scorso.