Giugliano: stanotte è esplosa una bomba davanti alla filiale della Banca Popolare di Bari. Distrutta la porta blindata e danneggiati due bancomat, ma i ladri sono scappati senza bottino.

Paura stanotte a Giugliano in Campania, dove poco dopo la mezzanotte una bomba è esplosa davanti alla filiale della Banca Popolare di Bari (in via Oasi del Sacro Cuore).

I ladri hanno posizionato l’ordigno davanti l’ingresso della filiale, distruggendo la porta blindata e danneggiato negli uffici.

Come riporta “Fanpage”, l’esplosione ha danneggiato due bancomat, vero obiettivo dei ladri, tuttavia fuggiti senza bottino.

Il boato è stato udito in tutta la città, mentre i Carabinieri stanno analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza della banca.

Un episodio simile è accaduto già due settimane fa, quando un ordigno distrusse il bancomat della Banca Popolare di Novara al corso Campano (sempre nella città di Giugliano).

Foto: “Il Mattino”