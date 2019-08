Cronaca di Napoli: dopo la segnalazione di un furto in una libreria di via Santa Caterina a Chiaia, la Polizia ha arrestato un 43enne di origini georgiane.

Ieri pomeriggio, in seguito ad una segnalazione di furto in una libreria di via Santa Caterina a Chiaia, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Ferdinando hanno fermato Roini Ediberidze, georgiano di 43 anni.

L’uomo aveva rubato alcune power bank nascondendole all’interno di uno zainetto schermato e, nel tentativo di fuggire, ha spintonato l’addetto alla sicurezza da cui è stato bloccato.

Il georgiano è stato arrestato per rapina impropria e la refurtiva restituita.