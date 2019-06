Camorra, 15 arresti nel clan Di Lauro: in manette killer e fiancheggiatori

Ricostruita dagli inquirenti la straordinaria ragnatela di appoggi nel clan Di Lauro che ha consentito, sino a tre mesi fa, di sostenere il peso di una latitanza ultradecennale come quella del superboss Marco.

Clan Di Lauro | I Carabinieri del ROS e del Reparto Operativo di Napoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 indagati, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, ad esito di indagini della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di soggetti ritenuti affiliati al clan dei Di Lauro o appartenenti a consorterie criminali alleate, come la Vinella Grassi, che si sono adoperati a commettere delitti per conto dei Di Lauro.

Le attività di indagine – fondate su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, intercettazioni ed un’ampia messe di riscontri – hanno consentito di ricostruire l’organigramma del clan attuale e, soprattutto, l’evoluzione del ruolo di Marco Di Lauro, catturato il 2.3.2019 dopo quasi 15 anni di latitanza nonché l’articolazione militare ed in parte economica con il riciclaggio dei proventi illeciti.

Si tratta dello sviluppo di indagini svolte negli scorsi anni -in parte già definite con processi e sentenze- che confermano l’attuale operatività del clan e la sua capacità di influenzare le dinamiche della camorra spesso intervenendo attraverso gruppi satelliti o alleati. È la dimostrazione della capacità dei Di Lauro di diventare un gruppo con forti proiezioni internazionali che ha scelto di diversificare i settori di interesse, senza abbandonare il traffico di stupefacenti ma privilegiando gli interessi originari come i prodotti con marchio contraffatto e il contrabbando. In questo modo il clan si è dedicato a reimpiegare la fortuna accumulata in tanti anni di camorra in affari leciti o in affari illeciti a bassa intensità, ritornando in qualche modo alle origini, sulle orme dei traffici di Paolo Di Lauro prima dell’esplosione del business delle piazze di spaccio dell’area nord di Napoli.

In questa gestione poco appariscente sul piano militare -ma che non esclude il ricorso mirato alla violenza come dimostra l’agguato ai danni di Pasquale Spinelli del 7.6.2012- emergono figure come quella di Salvatore Di Lauro e di Salvatore Tamburrino ed altresì di altri soggetti che hanno creato un reticolo di interessi illeciti non facilmente riconducibili alla consorteria, che vanno dal welfare criminale sino ai variegati affari criminali nel campo delle truffe assicurative ed i c.d. ‘cavalli di ritorno’ ma, soprattutto, una straordinaria ragnatela di appoggi che ha consentito, sino a tre mesi fa, di sostenere il peso di una latitanza ultradecennale come quella di Marco Di Lauro.

Custodia cautelare in carcere:

DI LAURO MARCO

DI LAURO SALVATORE

TAMBURRINO SALVATORE

GATTA VINCENZO

SILVESTRO ANTONIO

FLAMINIO VINCENZO

MONTANINO ANTONIO;

ALDO SALVATORE;

Per il solo agguato ai danni di SPINELLI PASQUALE, con ferimento di TODISCO Gaetano, SILVESTRO Ciro e SIVIERO Gennaro (7.6.2012):

MENNETTA ANTONIO

MANGANIELLO ROBERTO

GERVASIO GIUSEPPE

BARONE FRANCESCO

Concorso esterno nel clan DI LAURO: PUZONE ANTONIO.