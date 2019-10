Asse della droga tra Napoli e Palermo, arrestati 4 corrieri: I NOMI

I carabinieri, all’altezza di ponte Corleone, hanno fermato per un controllo due auto: in entrambe le vetture, nascoste all’interno dei pannelli delle portiere, hanno trovato la droga.

Quattro corrieri della droga provenienti dal napoletano sono stati arrestati dai carabinieri a Palermo. In manette per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sono finiti Michele Carrotta, di 41 anni, Sara Miele, di 39 anni, Jessica Taglialatela, di 28 anni, e Nunzia Carrotta, di 48 anni, tutti di Napoli.

I NOMI DEI FERMATI

I militari, all’altezza di ponte Corleone, lungo viale Regione Siciliana, hanno fermato per un controllo due auto: una Renault Captur ed una Fiat 500 L. In entrambe le vetture, nascoste all’interno dei pannelli delle portiere, i carabinieri hanno trovato 134 chilogrammi di hashish, suddivisi in 1.363 panetti da 98 grammi ciascuno, e 296 grammi di marijuana. Sequestrati anche 2.307 euro. Gli arrestati sono stati accompagnati presso la casa circondariale “Pagliarelli”.