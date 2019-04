Cronaca di Napoli: due feriti nel violento incidente stradale di ieri pomeriggio ad Afragola.

Brutto incidente stradale ieri pomeriggio ad Afragola dove, in via Alcide De Gasperi, si sono scontrati uno scooter ed un’auto.

Come riportato da “NanoTv”, i due occupanti del motorino sono rimasti feriti, essendo stati violentemente sbalzati dalla sella. Sembra inoltre che abbiano battuto la testa sull’asfalto perdendo i sensi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato i due in ospedale ad Acerra, e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La vettura è rimasta gravemente danneggiata, ma il conducente è apparso in buone condizioni di salute.