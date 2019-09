Acerra, ladri portano via il bancomat di un istituto di credito con una gru

I ladri hanno divelto le porte dell’istituto utilizzando un veicolo dotato di gru, per poi asportare il bancomat: ancora da quantificare la cifra che sono riusciti a rubare.

Furto alla Banca di credito Popolare in corso Italia ad Acerra (Napoli), dove la notte scorsa malviventi sono riusciti a portare via un bancomat utilizzando un veicolo munito di gru. Secondo gli accertamenti fatti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna, che indagano sull’accaduto, i ladri hanno divelto le porte dell’istituto di credito utilizzando un veicolo dotato di gru, per poi asportare il bancomat.

Il secondo episodio in pochi mesi

Ancora da quantificare la cifra che i malviventi sono riusciti a rubare. Alcuni mesi fa la stessa Banca Popolare fu presa d’assalto con un tir: i ladri bloccarono la strada con il rimorchio di un tir per poi poi sfondare l’ingresso e portare via decine di cassette di sicurezza.