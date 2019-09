Santa Maria a Vico: quarta edizione del Progetto Cinema presso il Bachelet (prima scuola a premiare gli attori de L’Amica Geniale, tra cui Giovanni Amura).

Al via la 4° Edizione del Progetto Cinema. La Giornata Cinematografica del progetto Cinema a Scuola che si terrà il 17 Settembre sarà dedicata alla Serie Tv L’Amica Geniale, tratta dai Romanzi dell’ autrice napoletana Elena Ferrante. Il progetto nasce dall’idea del giovane Nello Favicchio, che all’età di 16 anni, ha deciso di portare questo progetto dedicato al “Cinema e Espressione” nella propria scuola dotata di un grande Auditorium. Nello, giovane promettente attore è promotore di questa importante iniziativa che, nel corso degli anni ha visto impegnati molti volti importanti del Cinema e della Televisione.

La prossima Giornata Cinematografica di questo progetto ambizioso avrà come ospiti di spicco gli attori Giovanni Amura e Gennaro De Stefano, rispettivamente protagonisti de L’ Amica Geniale di Saverio Costanzo nei panni di Stefano Carracci e Rino Cerullo e impegnati anche nella seconda stagione della serie che, come il libro, si chiamerà “Storia del nuovo cognome” diretta dallo stesso Costanzo. I due attori riceveranno un riconoscimento per la loro interpretazione voluto direttamente dal promotore dell’ evento. Sempre dal cast dell’ Amica Geniale interverranno, con un videomessaggio dedicato, Ludovica Nasti (Lila bambina) e Elvis Esposito (Marcello Solara) per un saluto alla sala.

Altra presenza di spicco sarà Antonio Ciccone dalla serie TV Gomorra a cui sarà conferito il Premio alla Carriera, il comico Michele Caputo “TeleGaribaldi”, “Zelig”, “Colorado” e Rosario Toscano, direttamente da MADE IN SUD (nelle vesti di autore del programma in onda su Rai 2), comico e attore conosciuto nel suo personaggio di “Giggino Don Perignon”.

Sarà presente uno dei volti nuovi di UN POSTO AL SOLE. Tutti artisti che seguiranno dalla prima fila questo evento unico.

Nel corso della manifestazione sarà dedicato un tributo ad Antonio Pennarella, recentemente scomparso e protagonista di lavori quali “La Nuova Squadra”, ”L’ Amica Geniale”, “Squadra Antimafia”, “Un posto al sole”.

Saranno presenti in sala giornalisti, istituzioni, gli alunni dell’istituto con i docenti, la Dirigente Scolastica Pina Sgambato, il sindaco Andrea Pirozzi il quale, già nelle precedenti occasioni ha dimostrato entusiasmo per l’ iniziativa e orgoglio per giovani talentuosi promesse del futuro cinema. La manifestazione si terrà nell’auditorium dell’istituto Bachelet di Santa Maria a Vico, in esclusiva per gli alunni e la stampa. Un evento unico, in quanto sarà la prima scuola a premiare Gennaro De Stefano e Giovanni Amura per “L’Amica Geniale”.