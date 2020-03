Combustione illecita di rifiuti, denunciato imprenditore agricolo a Santa Maria la Fossa

Con l’uomo, è stato denunciato anche il figlio, dopo aver riscontrato, in violazione alle norme sul Covid-19, la sua presenza non giustificata nell’azienda a Santa Maria la Fossa.

Santa Maria la Fossa | Combustione illecita di rifiuti e violazione delle disposizioni governative sul Covid-19. Di questi reati deve rispondere il titolare di una azienda agricola casertana sorpreso dai carabinieri del Noe di Caserta, nell’ambito di controlli nella Terra dei Fuochi, nelle campagne di Santa Maria La Fossa, intento a smaltire un consistente cumulo di rifiuti mediante incenerimento sul suolo. “Azioni di questo tipo vanno punite con il massimo della pena prevista – spiega il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa – soprattutto in questi giorni di drammatica emergenza sanitaria, dove tutti i cittadini sono chiamati a rispettare stringenti misure di sicurezza. Il mio personale ringraziamento ai militari del Noe, che con estrema abnegazione portano avanti instancabilmente il lavoro di controllo e tutela del territorio”.

Nel corso del controllo, i militari dell’Arma hanno notato una coltre di fumo nero proveniente dall’interno di un’azienda agricola dedita alla coltivazione di ortaggi. All’interno della struttura, hanno individuato un’area ove erano stati sversati circa 40 metri cubi di rifiuti speciali, carta, legno, imballaggi e tubi in plastica, parte dei quali dati alle fiamme dal titolare dell’azienda stessa. Nello stesso contesto, e’ stata riscontrata la presenza non giustificata, all’interno dell’azienda, del figlio del titolare. I due sono stati denunciati rispettivamente per gestione illecita di rifiuti, illecita combustione e per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorita’. L’area e’ stata sequestrata.