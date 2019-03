Ariano Irpino baciata dalla fortuna: un uomo ha vinto due milioni di euro con un gratta e vinci, offrendo una cena a 400 tra amici e parenti.

La dea Fortuna ha baciato la città di Ariano Irpino, dove un gratta e vinci da 10 euro si è rivelato portatore di una vincita di ben due milioni di euro.

Il gratta e vinci fortunato apparteneva alla serie Il Miliardario Mega, ma il fortunato non si è nascosto dopo la clamorosa vincita, anzi: l’uomo ha offerto una cena a ben 400 persone tra parenti, amici e conoscenti.

Come riportato da AgiProNews, il tagliando vincente è stato venduto ad un cliente abituale del Bar Valerio di Giovanni Sicuranza, nel rione Cappelluzzo: “ Conosco il vincitore, ha grattato il tagliando vincente di fronte a me. Si è talmente emozionato che quasi ha avuto un mancamento! Per festeggiare ha offerto una cena a 400 persone, naturalmente ho partecipato anche io. Se vincessi una somma così importante –ha detto il titolare dell’esercizio commerciale– penserei ai miei figli e poi acquisterei una motocicletta”.

Da segnalare come da inizio anno Gratta e Vinci abbia distribuito complessivamente vincite per oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.

In Campania, è finora un 2019 molto “fortunato”, se si pensa anche ai numerosi premi vinti con la Lotteria Italia, fra cui spicca il primo premio da 5 milioni.