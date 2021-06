Torre del Greco, picchiava la moglie e i tre figli minorenni: arrestato un 42enne

Torre del Greco: i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e dei figli minorenni.

Lo scorso 22 giugno, a Torre del Greco, i i Carabinieri della locale Stazione Capoluogo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto all’arresto di un uomo di 42 anni, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni della moglie e dei tre figli minorenni di 17, 15 e 13 anni.

L’attività investigativa, condotta dai militari della Stazione di Torre del Greco e coordinata da questa Procura della Repubblica, è scaturita dalla denuncia della donna che, lo scorso 17 giugno 2021, aveva denunciato ai militari di aver subito negli anni della convivenza coniugale continue e reiterate minacce e violenze, fisiche e morali, da parte del marito.

L’ultimo episodio si era verificato proprio la mattina del 17 giugno quando l’uomo, dopo aver minacciato di uccidere i genitori della donna e la figlia, aveva dapprima tentato di strangolarla e poi l’aveva ripetutamente schiaffeggiata. Decisivo, ai fini delle indagini successive, è stato il contatto della vittima con un maresciallo dei Carabinieri della Stazione Capoluogo, che aveva fornito il proprio numero di telefono diretto alla vittima nel caso in cui quest’ultima avesse avuto bisogno di aiuto.

La mattina successiva a quella della denuncia, il Maresciallo della Stazione dei Carabinieri era stato contattato dalla figlia della vittima, che aveva chiesto aiuto dal momento che il padre stava nuovamente maltrattando la madre.

Le delicate indagini hanno permesso di ricostruire un allarmante quadro familiare, caratterizzato da continue violenze e soprusi, iniziati fin dal 2006. Fondamentali si sono rivelati anche i video girati dalla donna nell’ambito delle mura domestiche, che hanno consentito di riscontrare in modo oggettivo quanto dalla stessa denunciato. L’uomo è stato tradotto presso il carcere di Napoli – Poggioreale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.