Morte Tiziana Cantone: per il medico legale fu strangolata

Tiziana Cantone, la 31enne trovata priva di vita nella sua casa di Mugnano di Napoli il 13 settembre 2016 dopo la diffusione di alcuni video hot che la ritraevano, potrebbe non essersi suicidata ma essere stata strangolata. E’ l’ipotesi che emerge dalla nuova perizia giurata firmata da Mariano Cingolani, docente ordinario di Medicina legale dell’università di Macerata, chiesta dallo studio legale Emme Team che assiste Maria Teresa Giglio, madre di Tiziana.

La notizia, riportata oggi da Il Mattino, fa ipotizzare che il suicidio della giovane donna sia stato solo una messa in scena per nascondere il delitto. Inizialmente la sua morte era stata considerata un gesto volontario dopo la pubblicazione dei video hot senza il suo consenso, ma le indagini sono state riaperte dalla procura della Repubblica di Napoli Nord e adesso si indaga per omicidio volontario.

Il parere del professor Cingolani si è basato soprattutto sulle ferite presenti sul collo della 31enne evidenziate nelle foto scattate subito dopo il ritrovamento del cadavere. Secondo il medico legale ci sarebbero due lesioni, provocate in tempi diversi: una compatibile con l’impiccamento, l’altra, subita prima e che avvalorerebbe l’ipotesi dello strangolamento. Tiziana non si sarebbe, dunque, suicidata con la pashmina ritrovata attorno al suo collo, ma sarebbe stata uccisa, forse con la stessa pashmina, per cause al momento ignote. Intanto si attende ancora l’esito dell’esame autoptico che ancora non è stato presentato alla Procura aversana dai consulenti nominati nei mesi scorsi.