The Owl a Ercolano prepara la nuova stagione artistica tra musica e canzoni

Nuovo incontro di lavoro al “The Owl” di Ercolano, dove, i patron Luigi Maione e Daniela Riccardi, hanno cenato con alcuni popolari artisti, tra cui i cantanti e musicisti, Francesco Baccini (nella foto con il patron Maione e Antonio Ottaiano) Nello Daniele, Enzo Gragnaniello, Antonio Ottaiano, il maestro Adriano Pennino e il percussionista Tony Cercola, per pensare ai prossimi appuntamenti canori e musicali che animeranno le serate nel loro locale.

Un luogo per gli amanti dei piccoli piaceri della vita e per i buongustai che, grazie ai grandi spazi e agli angoli più riservati, proporrà presto tra buon bere e gastronomia, alcuni dei più rappresentativi protagonisti delle musica e della canzone d’autore napoletana e internazionale.

Con circa 600 posti a sedere e il top della cucina territoriale i due patron Daniela e Luigi, sono al lavoro per riservare agli amici il gusto della buona tavola insieme alla magia dei concerti di alcuni dei più apprezzati artisti del panorama nazionale.

Tant’è che seduti a tavola, in pieno stile “The Owl”, gli inarrestabili Daniela e Luigi, in una recente serata, hanno chiacchierato in grande armonia con degli amici dello spettacolo per definire le possibilità di annoverarli tra i futuri ospiti musicali del noto locale di via Antonio Gramsci.

Confermandosi come un prezioso polo d’attrazione per i peccati di gola insieme alla buona musica “The Owl” si attesta nuovamente come uno di quei luoghi capaci di rendere indimenticabili le serate in equilibrio tra la musica, la canzone e i piaceri del palato.

In perfetta sintonia tra il moderno e una Partenope che strizza l’occhio all’internazionalità anche con i cocktail offerti dal bartender di casa, il ritrovo di Ercolano, punterà per i suoi appuntamenti in musica, pronti a formare un interessante cartellone artistico, su di un repertorio animato dai personaggi di una Napoli fatta di nuove tendenze e moderne sonorità senza però dimenticare la grande tradizione di ieri.