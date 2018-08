Terremoto, trema l’Irpinia: due scosse ieri sera a Caposele

Terremoto: le due scosse (di magnitudo 2.4 e 2.2) sono state avvertite anche in alcuni Comuni nel Salernitano.

La terra continua a tremare in questo agosto, ma per fortuna senza conseguenze. Dopo Molise ed Emilia Romagna, solo paura ma nessun danno per le due scosse di terremoto registrate ieri sera dall’Ingv in provincia di Avellino, con epicentro a Caposele (al confine con il Parco Regionale Monti Picentini).

I movimenti tellurici (la cui magnitudo è stata di 2.4 e 2.2) sono avvenuti poco prima della mezzanotte a distanza di qualche minuto.

La scosse si sono verificate a una profondità di 13 e 9 chilometri, e sono state avvertite, oltre che in Alta Irpinia, anche in alcuni comuni nel Salernitano (come Laviano, Valva, Santomenna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Oliveto Citra, Acerno, Palomonte, Campagna e Contursi Terme).