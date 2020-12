Tenet: il nuovo film di Christopher Nolan è su Infinity (TRAILER)

Tenet: il nuovo film di Cristopher Nolan (che ha come protagonisti John David Washington e Robert Pattinson) è in 4k su Infinity.

Uno dei film più attesi di questo 2020 segnato dal Covid 19 era certamente Tenet, scritto e diretto da Christopher Nolan, con protagonisti John David Washington e Robert Pattinson, affiancati da un super cast in cui figurano Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine e Kenneth Branagh.

La trama segue le azioni di un agente segreto, interpretato da John David Washington, che sfruttando lo scorrere del tempo cerca di impedire lo scatenarsi della terza guerra mondiale.

L’undicesimo film del regista britannico (che ha diretto tra l’altro veri e propri colossal come Il Cavaliere Oscuro, Inception e Interstellar) è stato girato in sette Paesi differenti (Estonia, Italia, India, Danimarca, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti) e realizzato con un mix di IMAX e pellicola in 70mm.

La pandemia ha purtroppo costretto per ben tre volte il rinvio dell’uscita nelle sale, avvenuta nel Regno Unito il 26 agosto e il 3 settembre negli Stati Uniti in IMAX, 35 mm e 70 mm.

Da sottolineare inoltre che questo film è stato la prima grande produzione hollywoodiana a essere distribuita nelle sale cinematografiche dopo le chiusure forzate, arrivando a incassare oltre 360 milioni di dollari in tutto il mondo. Per il pubblico italiano, Tenet è disponibile da ieri, martedì 29 dicembre, su Infinity in 4K.