Udinese-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Udinese-Napoli è la sfida che chiude la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Allo stadio Friuli, per il monday night, le squadre allenate da Cannavaro e Calzona si affrontano per un match che mette in palio punti molto importanti, per la salvezza e la rincorsa a una posizione europea.

Udinese-Napoli, le probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Giannetti, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Zarraga, Kamara; Pereyra; Lucca. Allenatore: Cannavaro

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Raspadori (Kvaratskhelia). Allenatore Calzona

Dove vedere Udinese-Napoli

Sarà possibile vedere Udinese-Napoli, così come tutti i match della Serie A TIM 2023/24, su DAZN in streaming live e on demand. Le due squadre si affrontano per la 35 giornata del campionato lunedì 6 maggio ore 20.45. Telecronaca affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico di Alessandro Budel.