Telegram down, stop ai messaggi in tutta Europa

Telegram ha confermato su Twitter di avere problemi sul servizio di messaggistica. Il down si è verificato in tutta Europa. Da pochi minuti il servizio è stato ripristinato.

Dopo il down di Google nel pomeriggio anche Telegram ha confermato su Twitter di avere problemi sul servizio di messaggistica. Il down si è oggi verificato in tutta Europa. Molte le segnalazioni sul profilo Twitter di Telegram che chiedevano spiegazioni da varie località sparse in tutto il mondo e confermate dalla mappa su Downdetector.

Alcuni dei nostri utenti, principalmente in Europa e Medio Oriente, stanno attualmente riscontrando problemi di connessione. Stiamo lavorando per riportarli online.🤠 Vi preghiamo di attendere e scusate per l’inconveniente! — Telegram in Italiano (@telegram_it) December 16, 2020

“Alcuni dei nostri utenti, principalmente in Europa e Medio Oriente, stanno attualmente riscontrando problemi di connessione. Stiamo lavorando per riportarli online. Vi preghiamo di attendere e scusate per l’inconveniente!”

E’ il messaggio pubblicato da Telegram su Twitter. Secondo quanto riferito, per circa la metà degli utenti interessati (principalmente in Europa Orientale e Medio Oriente) il problema dovrebbe essere risolto; per tutti gli altri utenti (come noi, in Europa Occidentale) dovrebbe tornare online a breve.

Aggiornamento ore 22,00

“E ora tutti gli interessati dovrebbero essere di nuovo online. Potrebbero persistere alcuni effetti come la mancanza di alcuni messaggi: a breve dovrebbero ricomparire. Non serve fare nulla. Grazie per la vostra pazienza e bentornati!”