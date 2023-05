Su Telecapri la seconda stagione di Fake Page.it

Su Telecapri la seconda stagione della sit-com “Fake Page.it”, in onda ogni martedì a partire dal 24 gennaio alle ore 23 con replica il sabato alle 20.

“Fake Page.it” racconta le vicende di una redazione giornalistica on-line sull’orlo del fallimento. Per non essere licenziati i giornalisti decidono di aumentare le visualizzazioni sui social realizzando finti scoop e interpretando loro stessi i diversi personaggi presenti nei servizi realizzati.

L’allegra brigata, capitanata da Ettore Massa e Massimo Carrino (insieme nella foto), sarà accompagnata da Massimo Peluso, Giosiano Felago, Giusy Freccia, Valeria De Blasio e Mary Aruta, con la partecipazione straordinaria di Lucio Pierri, Yulyia Mayarchuk, Daniela Cenciotti, Anna Capasso, Salvatore Gisonna e Rosaria Russo.

Il format è quindi cross mediale in quanto il rimando dalla tv alle pagine social è reale: infatti, è già presente su Facebook e Instagram ottenendo ottimi riscontri per quanto riguarda visualizzazioni dei video, commenti e interazioni.

«Con questa collaudata ed esilarante sit-com – dichiara il direttore dell’emittente, Costantino Federico – intendiamo potenziare la nostra offerta per rendere Telecapri la tv di riferimento di tutti, dai giovani agli anziani, sportivi e non, senza mai scontentare gli amanti della nostra esclusiva offerta cinematografica che ogni giorno si arricchisce di titoli di successo».

«Avevo già precisato che avremmo prestato attenzione per tutti i generi del palinsesto in vista del totale rinnovo della nostra offerta – aggiunge la direttrice di programmazione Venere Federico – ed ecco che per l’intrattenimento arriva la sit-com “Fake Page.it”».