Stranger Things 4: ecco il nuovo trailer della parte 1 [VIDEO]

Stranger Things 4, anticipazioni. Ecco il nuovo, inquietante trailer della parte 1 diffuso da Netflix sui propri canali social.

Arrivano le ultime anticipazioni della serie tv Netflix in arrivo il prossimo maggio, Stranger Things 4. Netflix ha diffuso un nuovo trailer per la prima parte della nuova stagione, in attesa poi del gran finale a partire da luglio 2022.

Ecco la trama di Stranger Things 4.

Ora sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i nostri amici si separano per la prima volta e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Un video che mostrava il cast intento nella lettura del copione aveva confermato la presenza di Brett Gelman (Murray Bauman) e Priah Ferguson (Erica Sinclair). Presenti anche i protagonisti che abbiamo conosciuto nelle scorse stagioni: Millie Bobby Brown (Undici), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will) e Sadie Sink (Max), ai più grandi Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan) e Joe Keery (Steve), Cara Buono (Karen), David Harbour (Jim Hopper) e Winona Ryder (Joyce).

Ecco il trailer.

