Stranger Things 4: Netflix annuncia la data e un seguito!

Stranger Things 4, anticipazioni. Netflix annuncia la data della quarta stagione e ne annuncia una quinta, conclusiva della serie.

Arrivano le ultime anticipazioni di Stranger Things 4. Arriva finalmente la data di uscita della quarta stagione su Netflix, anzi, le date. Si perchè la stagione sarà divisa in due e rilasciata a distanza di poco più di un mese.

Il volume 1 debutterà il 27 maggio, mentre il volume 2 arriverà 5 settimane dopo, il 1° luglio. La serie arriverà dunque in anticipo, dato che l’ultima indicazione era la generica estate 2022.

Le sorprese non sono ancora finite. Infatti è stato annunciato anche che la serie avrà una quinta e ultima stagione, di cui però non sappiamo altro. L’annuncio arriva con una lettera firmata dai creatori della serie stessa: i fratelli Duffer.

Ecco la trama della serie.

“Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i nostri amici si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra”.

