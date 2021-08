Stranger Things 4: ecco l’ultimo trailer della nuova stagione [VIDEO]

Stranger Things 4, la nuova stagione arriverà nel 2022. All’annuncio è seguito un nuovo teaser trailer dello show di Netflix.

Arrivano le ultime anticipazioni di Stranger Things 4, popolare serie tv di Netflix. E’ stato annunciato che la quarta attesissima stagione arriverà nel 2022, a causa delle varie interruzioni per la pandemia, e all’annuncio è seguito un nuovo teaser trailer.

Ricordiamo che il primo trailer della nuova stagione è stato diffuso nel 2020. Comunque, nel video vediamo alcune scene delle precedenti stagioni e qualche frame di quella nuova, tra cui il mostro, un parco giochi e un vecchio orologio piuttosto inquietante.

Lo show si era concluso con la distruzione del laboratorio sovietico con il portale verso il Sottosopra, locato sotto il nuovo centro commerciale, lo Starcourt Mall, che è stata una delle location chiave della terza stagione.

Al termine di quest’ultima, con Hopper creduto morto, per poi rivelare che invece è ancora vivo, e con Eleven che nel frattempo sembrava aver perso i suoi poteri, la famiglia Byers, con la stessa Eleven al seguito, decide di trasferirsi e andar via dall’Indiana per iniziare una nuova vita.

Ecco il nuovo trailer di Stranger Things 4: