Uomini e Donne, registrazione 16 febbraio: Le corteggiatrici di Matteo Ranieri assenti in studio

Uomini e Donne, registrazione del 16 febbraio. Nell’ultima puntata del programma Federica era assente per febbre: fatto il tampone è negativa.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Nell’ultima puntata abbiamo assistito a cose interessanti e fortunatamente la situazione si è calmata, dopo che nelle ultime puntate Armando Incarnato era quasi arrivato alle mani con altri cavalieri per ben 2 volte.

Partiamo dal trono over. Gemma Galgani è in attesa di un nuovo corteggiatore, pronto ad arrivare, dopo aver salutato l’ultimo. Ida Platano e Alessandro procedono a gonfie vele, tanto che si inizia a ipotizzare un futuro lontano dal programma per loro.

Come detto Armando ha vissuto una puntata tranquilla e, oltre al cavaliere napoletano, avranno spazio in puntata anche Sara, Daniela e ancora Pinuccia e Alessandro.

Passiamo ora al trono classico. Per Matteo Ranieri non è ancora tempo di scelta, anzi. Per lui oggi non era presente nessuna dama: Denise non è, ancora, tornata dopo essere andata via un paio di puntate fa.

Federica è invece tornata nella scorsa puntata dopo essere andata via assieme a Denise. Questa volta è però assente a causa della febbre. La corteggiatrice ha anche fatto un tampone per sicurezza che fortunatamente è risultato negativo.

Matteo non ha voluto far scendere ulteriori dame, sicuramente per Federica, forse anche per Denise. Per Luca Salatino la conoscenza con la corteggiatrice Lilly sta procedendo bene. I due si trovano e forse il tronista la porterà di nuovo in esterna.

