Stasera in tv venerdì 8 ottobre: “Maze Runner – Il labirinto” su Rai 4

Maze Runner – Il labirinto (The Maze Runner) è un film del 2014 diretto da Wes Ball.

Film di fantascienza ambientato in un futuro distopico, è l’adattamento cinematografico del romanzo Il labirinto (2009), scritto da James Dashner.

Le riprese del film sono iniziate nel maggio e terminate nel luglio 2013 e si sono svolte nello stato della Louisiana (Stati Uniti d’America), nelle città di Baton Rouge e Jackson.

Il disegnatore Ken Barthelmey ha partecipato creando vari concept art per il film[3].

Il budget del film è stato di 34 milioni di dollari.

Il film ha incassato 102,4 milioni di dollari nel Nord America e 245,8 nel resto del mondo, per un incasso mondiale di 348,3 milioni di dollari.

In un futuro post-apocalittico, Thomas si ritrova in una comunità, completamente isolata dal mondo esterno e delimitata da alte mura di cemento, dove vivono centinaia di ragazzi. Non ha nessun ricordo della sua vita precedente poiché la sua memoria è stata cancellata. Dopo aver scoperto di essere rinchiusi in un labirinto, Thomas si unirà ai suoi amici “runners” per scappare, ma anche per risolvere il mistero su chi li ha portati lì, e perchè. Tratto dal’omonimo romanzo di James Dashner.