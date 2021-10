Stasera in tv venerdì 15 ottobre: “Maze Runner – La fuga” su Rai 4

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 15 ottobre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 15 ottobre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Lansky – 21:15 Sky Cinema

Un mondo perfetto – 21:00 Iris
Rambo: Last Blood – 21:20 Italia 1
Maze Runner – La fuga – 21:20 Rai 4

Wes Ball Cast: Dylan O’Brien, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster TRAMA Maze Runner – La fuga (Maze Runner: The Scorch Trials) è un film del 2015 diretto da Wes Ball. È una pellicola di fantascienza ambientata in un futuro distopico, adattamento cinematografico del romanzo La fuga – Maze Runner (The Scorch Trials) scritto nel 2010 da James Dashner, e sequel del film Maze Runner – Il labirinto. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 18 settembre 2015, mentre in quelle italiane dal 15 ottobre dello stesso anno. Seguito del primo film, uscito l’anno precedente. Scappato dal Labirinto, Thomas è giunto alla Radura, insieme con tutti gli altri ragazzi immuni dal virus che si è abbattuto sulla Terra, portati via alle loro madri. Trasportati su un elicottero e poi all’interno di un edificio, Thomas e compagnia vengono accolti dal signor Janson, il quale li tranquillizza e spiega loro che anche gli altri, fuggiti o liberati dai labirinti della W.C.K.D., si trovano lì nel rifugio. Ma Thomas non si fida… Nel nome del padre – 21:15 Premium Cinema 2 Angel of Mine – 21:10 Rai Movie Chloe – Tra seduzione e inganno – 21:15 Cielo Garage Sale Mystery 2: Non è oro tutto ciò che luccica – 21:10 Paramount Channel Harry Potter e i doni della morte: Parte I – 21:00 Sky Family