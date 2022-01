Squid Game 2, arriva l’ufficialità dal CEO di Netflix

Squid Game 2. Dopo la conferma del regista Hwang Dong-hyuk, anche il CEO di Netflix conferma l’arrivo della seconda stagione.

Arrivano le ultime anticipazioni sulla seconda stagione di Squid Game, serie tv di Netflix che ha praticamente polverizzato una quantità impressionante di record. Era già nell’aria la notizia dell’arrivo della seconda stagione, ma fino ad ora mancava l’ufficialità.

Advertisement

Infatti, anche sul regista della serie tv Hwang Dong-hyuk avesse già dichiarato da tempo di essere al lavoro sulla nuova stagione per Netflix, mancava ancora il consenso proprio dalla piattaforma si streaming.

Ufficialità che è arrivata proprio nelle ultime ore da parte di Ted Sarandos, co-CEO e Chief Content Officer che ha confermato l’arrivo della nuova serie di Squid Games: “Sì, assolutamente! L’universo di Squid Game è appena iniziato”.

C’è di più, per la gioia dei fan di tutto il mondo. Pare, infatti, che le parti siano in trattativa anche per un’eventuale terza stagione, ma le notizie al riguardo, purtroppo, si fermano qua.

Questa la trama della serie tv.

La storia di Squid Game inizia quando a un uomo divorziato e sommerso dai debiti, Gi-hun, viene invitato da un uomo incontrato per caso a partecipare a una serie di giochi tradizionali per bambini per vincere una grossa somma di denaro. Chi rifiuta di giocare verrà eliminato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix US (@netflix)

Rileggi le ultime anticipazioni di Netflix.