Black Panther – Wakanda forever, slitta l’inizio delle riprese per il covid

Black Panther – Wakanda forever, anticipazioni. Il film di Ryan Coogle fermato nuovamente, questa volta a causa del covid.

Arrivano le ultime anticipazioni sul seguito di Black Panther, denominato Wakanda Forever. Il film diretto da Ryan Coogle non trova pace, visto che le riprese sono state sospese nuovamente.

Questa produzione del Marvel Cinematic Universe si sta rivelando una delle più complicate: prima la terribile scomparsa del protagonista, Chadwick Boseman, poi l’infortunio di Letitia Wright ad agosto in seguito a un incidente.

Questa la comunicazione degli studios a riguardo:

“Come saprete, Letitia ha avuto un terribile incidente sul nostro set durante uno stunt lo scorso agosto. Ci ha ricordato quanto sia importante la sicurezza in ogni momento nel nostro lavoro, cosa che voi certamente sapete e sulla quale vi impegnate costantemente. Quelle che inizialmente avevamo ritenuto lesioni minori si sono rivelate molto più serie: Letitia ha subito un’importante frattura alla spalla e una commozione cerebrale con seri effetti collaterali. È stata una dolorosa convalescenza e Letitia è rimasta a casa a riprendersi con l’aiuto dei suoi dottori e il sostegno della famiglia.

Abbiamo aggiustato il calendario della produzione per darle tempo di guarire, ma possiamo fare ben poco senza Shuri! Vogliamo anche ringraziare Letitia per tutto quello che sta facendo per tornare sul set. Sappiamo quanto ami questo ruolo, quanto sia stata dura per lei la lontananza e quanto duramente stia lavorando per recuperare il più rapidamente possibile. Aspettiamo con ansia il suo ritorno e sappiamo che torneremo tutti più forti insieme“.

Oggi è la variante omicron a mettersi sulla strada del film, con numerosi membri del cast e della troupe sono risultati positivi. Non si sa, per ora, quando e come le riprese ricominceranno.

