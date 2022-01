Netflix, le migliori uscite di febbraio 2022: Riverdale

Netflix. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra film e serie tv, del popolare canale di streaming per il mese di febbraio 2022.

Come ogni mese arriva il momento di scoprire cosa ha da offrire il nuovo catalogo di Netflix per il prossimo futuro. Senza perdere altro tempo, ecco i migliori film e le migliori serie tv in arrivo per il mese di febbraio 2022.

Le serie tv Netflix

Riverdale – 1 febbraio

Impegnati a districarsi tra sesso, amori, scuola e famiglia, l’adolescente Archie e i suoi amici si ritrovano invischiati in un cupo mistero a Riverdale. Guarda tutto ciò che vuoi. Serie basata sui fumetti della Archie Comics.

Caccia ai killer – 9 febbraio

Per 17 anni a Wichita, nel Kansas, lo strangolatore di Sedgwick si è divertito a sfidare gli investigatori Arlyn Smith e Richard LaMunyon, inviando lettere alla polizia e ai media locali in cui descriveva minuziosamente i dettagli delle sue brutali uccisioni.

The Crew – 15 febbraio

Quando la nuova proprietaria riorganizza l’officina, la vita di un caposquadra e del suo affiatato team NASCAR sterza bruscamente. Guarda tutto ciò che vuoi. Kevin James è il capo meccanico di una squadra corse in difficoltà in questa serie comica di Jeff Lowell (“The Ranch”).

I film Netflix

Scuola di sopravvivenza: Missione Safari – 16 febbraio

Siamo nella savana africana e ben presto ci si accorge di un malfunzionamento nella recinzione elettrificata che delimita un importante riserva naturale. Un leone e un babbuino sono fuggiti e potrebbero essere un pericolo per gli altri e per se stessi.

Scarface – 16 febbraio

In una spietata scalata al potere sul narcotraffico di Miami, un gangster di origine cubana precipita in tossicodipendenza, psicosi e brutalità, con macabre conseguenze. Guarda tutto ciò che vuoi. Al Pacino recita in questa saga di culto sul crimine organizzato diretta da Brian DePalma e sceneggiata da Oliver Stone.

Skyscraper – 17 febbraio

L'agente dell'FBI Will Sawyer è rimasto vittima di un grave incidente durante una missione e una delle sue gambe è stata sostituita da una protesi. Impossibilitato ad operare sul campo, Will trova lavoro a Hong Kong come guardia della sicurezza nel grattacielo più alto del mondo.

