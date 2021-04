Somma Vesuviana, tragico incidente stradale all’alba: muore un 35enne

Somma Vesuviana: l’auto guidata dall’uomo (originario di Striano) si è ribaltata provocandone la morte. I Vigili del Fuoco hanno estratto la vittima dalle lamiere.

- Advertisement -

Tragedia a Somma Vesuviana, dove all’alba di oggi, martedì 13 aprile, un uomo di 35 anni, originario di Striano, è morto in un incidente stradale. Come riporta “Laprovinciaonline.info”, il tragico incidente è avvenuto lungo via Macedonia.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era alla guida della sua auto, quando ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi.

Ancora da chiarire le cause che hanno portato il giovane a perdere il controllo della sua vettura. Sul posto sono giunti Carabinieri e Vigili del Fuoco, che hanno estratto la vittima dalle lamiere.

Sul luogo del tragico incidente anche un’ambulanza, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che costatare il decesso del 35enne.