Concerto gospel per i pazienti dell’Hospice di Solofra

EMOZIONI IN MUSICA PER I PAZIENTI DELL’HOSPICE DI SOLOFRA PER IL CONCERTO DEL CORO “NON SOLO GOSPEL”.

I pazienti del Pain Control Center Hospice di Solofra hanno assistito alla straordinaria performance del gruppo “Non Solo Gospel”, che ha regalato momenti di dolcezza e di spiritualità in un clima di aggregazione e di gioia comune. Magie musicali e canore racchiuse magistralmente in uno spettacolo intenso e coinvolgente, attraverso i ritmi e le armonie inconfondibili delle sonorità gospel. Ed è stata una serata indimenticabile per i degenti, i loro familiari, l’equipe medica e tutto il personale.

Il gruppo “Non Solo Gospel” si è esibito gratuitamente nell’ambito delle iniziative per le festività natalizie promosse dalla Cooperativa Lavoro per la Salute e dalla Casa di Cura Sant’Anna (che gestiscono i servizi sanitari della struttura), e coordinate dalla sociologa Elena De Vinco.

L’Hospice di Solofra, il centro residenziale per le cure palliative e la terapia del dolore dell’Asl Avellino, l’azienda sanitaria diretta dalla dottoressa Maria Morgante, ospita pazienti affetti da malattie progressive e in fase avanzata.

E’ un luogo dove dolore e sofferenza vengono contrastati non solo per mezzo di accurate cure mediche e sanitarie, ma anche donando amore e rispetto a chi quotidianamente è costretto a lottare contro patologie fortemente aggressive.

Assistenza appropriata, comfort, attività artistiche e ricreative, professionalità e umanità: questi gli emblemi di assoluta eccellenza che hanno caratterizzato l’Hospice in questi anni.

I “Non Solo Gospel” hanno creato una magica atmosfera che ha incantato e coinvolto emotivamente i numerosi presenti. Apprezzatissimo dalla critica e ormai affermato nel panorama artistico nazionale, il gruppo nasce nel 2005 dall’idea della sua direttrice storica, Simona Guida.

Nel corso degli anni la compagine si è arricchita di nuovi elementi e oggi sono venti i coristi di elevato livello artistico e tecnico che ne fanno parte, voci seguite dal vocal trainer e pianista Francesco Ruocco e da una band di musicisti che collabora con artisti di fama nazionale.