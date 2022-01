Serie tv, anticipazioni: ecco le 10 più attese del 2022

Serie Tv, anticipazioni. Ecco la nostra lista delle 10 serie più attese da noi e dal pubblico mondiale per questo 2022.

Il 2021 è ormai andato, abbiamo salutato le feste natalizie ed è ora di immergerci nel nuovo anno, con l’augurio che possa essere migliore. Dal punto di vista delle serie tv, c’è tanta, anzi tantissima, carne al fuoco.

I grandi colossi dello streaming si stanno sbizarrendo e sono stati superati anche tutti i problemi relativi ai rinvii per il covid (anche se non si sa mai, purtroppo). Ecco, quindi, la nostra lista, in ordine sparso, delle 10 serie tv più attese del 2022.

Ecco la lista delle 10 serie tv più attese del 2022

Il Signore degli Anelli

Questo drama epico porterà gli spettatori indietro all’era in cui vennero forgiati poteri incredibili, i regni raggiunsero la gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza era appesa al filo più sottile e il più grande antagonista che sia mai nato dalla penna di Tolkien minacciò di avvolgere tutto il mondo nell’oscurità. Cominciando in un tempo di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano la tanto temuta ricomparsa del male nella Terra di Mezzo.

Stranger Things 4

Difficile parlare della trama della quarta stagione, essendo assolutamente top secret. Quel che è certo è che questa stagione subirà le conseguenze del finale della terza, in cui Joyce, Will, Jonathan ed Undici (senza poteri) si trasferiscono, salutando i loro amici e convinti che Hopper sia morto, mentre in una base sovietica un detenuto viene dato in pasto ad un Demogorgone.

Vikings: Valhalla

Il nuovissimo Vikings: Valhalla inizia all’inizio dell’11° secolo e racconta le leggendarie avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai vissuti – Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada e il re normanno Guglielmo il Conquistatore.

Bel-Air

Bel-Air sarà caratterizzato da una reinterpretazione drammatica della Sitcom originale, intitolata Willy, il principe di Bel-Air. Infatti, le vicende che coinvolgeranno il protagonista Will si concentreranno soprattutto sul contesto sociale vissuto dal ragazzo, focalizzandosi sulle emozioni e i pregiudizi che provengono da esso. Nel reboot, Will si troverà a viaggiare di nuovo da West Philadelphia fino alle dimore di Bel-Air.

L’Amica geniale 2

Visto che Lila non riesce a rimanere incinta di Stefano Solara, viene mandata dalla famiglia a riposarsi al mare, a Ischia, dove si fa accompagnare da Elena. Qui le due amiche incontrano una vecchia conoscenza d’infanzia nonché amore mai dimenticato di Elena: Nino Sarratore. Sarà Nino a diventare l’ago della bilancia nell’amicizia tra le due ragazze, proiettandole in due futuri agli antipodi. Nel frattempo Lila diventa un’abile commessa nel negozio di scarpe di famiglia, mentre Elena inizia a frequentare l’Università a Pisa.

How I Met Your Father

How I Met Your Father è ambientata in un prossimo futuro quando la protagonista Sophie racconta a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre. La serie, poi, fa un passo indietro fino al 2021 quando Sophie e il suo gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi.

Peacemaker

Non abbiamo ancora una trama ben definita della serie TV Peacemaker. Per il momento sappiamo solo che esplorerà le origini del protagonista, un uomo che crede nella pace a tutti i costi, indipendentemente dal numero di persone che deve uccidere per ottenerla e mantenerla.

The Last of Us

La trama e cast di The Last of Us. La serie seguirà Joel (Pedro Pascal), un contrabbandiere incaricato di scortare l’adolescente Ellie (Bella Ramsey) attraverso gli Stati Uniti post-apocalittici. Nello show apparir anche Tommy (Gabriel Luna), il fratello minore di Joel ed ex soldato.

Obi-Wan Kenobi

The Star Wars Show ha rivelato che la serie su Obi–Wan avrà luogo otto anno dopo La vendetta dei Sith e quindi undici anni prima di Una nuova speranza. Infatti la storia parlerà degli anni dell’esilio di Obi Wan, il cui obiettivo era quello di progettere Luke Skywalker a distanza

House of the Dragon

La serie si svolge più di 200 anni prima dell’arrivo di Daenerys Nata dalla Tempesta a Westeros. Il fulcro centrale della trama ruota intorno alla sanguinosa battaglia civile – nota come Danza dei Draghi – che ha visto fazioni opposte dei Targaryen combattere per ottenere il trono.

