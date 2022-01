Stasera in tv martedì 11 gennaio: “The Last Witch Hunter: L’ultimo cacciatore di streghe” su Rai 4

TRAMA

The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe (The Last Witch Hunter) è un film del 2015 diretto da Breck Eisner con protagonista Vin Diesel.

Le riprese del film vengono posticipate a causa della morte dell’attore Paul Walker ed il conseguente slittamento delle riprese del film Fast & Furious 7 per Vin Diesel, inizialmente programmate nel giugno 2014 a Pittsburgh. Iniziano poi il 5 settembre dello stesso anno, sempre a Pittsburgh[4], e terminano nel dicembre successivo.

La storia affonda le sue radici nel Medioevo, quando la perfida Regina delle Streghe sta diffondendo la peste, uccidendo la popolazione. A causa di questa epidemia, il giovane Kaulder ha perso moglie e figlia. Per questo motivo uccide la Regina, ma prima di morire, gli lancia una terribile maledizione, condannandolo a vivere in eterno. Ai giorni nostri, Kaulder continua a dare la caccia alle streghe, le quali hanno hanno promesso di non usare i loro poteri sui comuni mortali. Non tutte, però, rispettano i patti…