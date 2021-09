Su Amazon Prime Video la nuova serie tv di produzione italiana Dinner Club

La nuova serie tv Amazon Original di produzione italiana Dinner Club è disponibile da oggi in esclusiva su Prime Video.

Un viaggio indimenticabile tra i sapori e i luoghi più sorprendenti d’Italia in compagnia di un cast eccezionale: Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea insieme allo chef stellato Carlo Cracco.

La playlist di Dinner Club è disponibile da oggi su Amazon Music, per ascoltare i grandi successi che hanno accompagnato i protagonisti della serie in questa magnifica avventura

Dinner Club è un innovativo food travelogue Ama zon Original in sei puntate, prodotto da Banijay Italia, con Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea, protagonisti con lo chef stellato Carlo Cracco di sei avventurosi viaggi attraverso l’Italia alla scoperta di alcune delle meraviglie culinarie italiane e delle tradizioni locali in luoghi spettacolari. Lo chef viaggerà con ognuno di loro assaggiando cibi straordinari e scoprendo territori sorprendenti e nascosti anche attraverso esperienze gastronomiche avventurose e a tratti comiche. Insieme, tutti i protagonisti di Dinner Club si ritroveranno a condividere sei cene scandite da racconti di viaggio, pietanze uniche e conversazioni divertenti e brillanti.

Trame episodi

Episodio #101 – Delta del Po

Carlo e Fabio De Luigi sono pronti a navigare tra i sapori tipici della Delta del Po. Su un houseboat percorreranno le acque del fiume più lungo d’Italia fino a raggiungere la laguna di Venezia. Assaggeranno piatti semplici, stellati e anche ingredienti afrodisiaci. Cosa decideranno però di preparare per il resto del Dinner Club? Antipasti non adatti ai baci e un primo piatto per cui varrà la pena attendere.

Episodio #102 – Puglia & Basilicata

A bordo di un camper d’epoca, Carlo Cracco e Luciana Littizzetto attraverseranno la Puglia e la Basilicata. Luciana cercherà di sopravvivere alla guida di Carlo e si cimenterà in cucina, lui invece affronterà una delle sue più grandi paure: quella dell’altitudine. Al rientro però li attende una cena da preparare, una cena a base di sapori pugliesi-lucani, balli e inaspettate dichiarazioni d’amore.

Episodio #103 – Sardegna

A bordo di una macchina d’epoca, Carlo Cracco e Diego Abatantuono scopriranno i gusti della Sardegna poco conosciuta? Tra scosse amorose e gastronomiche, tradizioni pastorali e centenarie, affronteranno il viaggio con molto appetito facendo addirittura tornare Carlo “allievo” in cucina. Alla cena del Dinner Club sarà però Diego a dover mostrare le sue abilità culinarie, ma non tutti le riconosceranno.

Episodio #104 – Cilento

Carlo Cracco e Valerio Mastandrea percorreranno in bicicletta la Via Silente, uno dei percorsi più belli del Cilento. Tra prime volte gastronomiche, incontri di un certo livello, problemi di comprensione e molto acido lattico, Carlo e Valerio scopriranno i segreti di una cucina semplice e autentica. E sarà proprio la semplicità, la chiave del piatto con cui proveranno a conquistare il Dinner Club.

Episodio #105 – Maremma

Carlo Cracco ha deciso di portare Sabrina Ferilli in Maremma a bordo di un fuoristrada. La mascolinità toscana ostacolerà il loro rapporto, ma Carlo riuscirà sempre a riconquistare Sabrina grazie ai sapori e gusti toscani. Saranno una scommessa e un uovo sodo a decretare il destino della loro cena finale. Tra racconti di prime volte e intuiti culinari, Sabrina sorprenderà il resto del Dinner Club?

Episodio #106 – Sicilia

A bordo di una spiaggina, Carlo Cracco e Pierfrancesco Favino vivranno la vera ospitalità del sud, quella della Sicilia. Tra mare ed entroterra, Carlo insegnerà a Pierfrancesco le basi, come ad esempio condire un’insalata, per poi farlo confrontare anche con piatti di altissimo livello. Una volta tornati, i due rielaboreranno una ricetta stellata scatenando l’invidia di alcuni membri del Dinner Club.