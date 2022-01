Scuole in Campania, da oggi asili, elementari e medie in Dad: ricorso al Tar

Scuole in Campania: arrivano le prime proteste dei genitori “No Dad”, mentre il Governo potrebbe impugnare l’ordinanza di De Luca.

A partire dalla giornata di oggi, lunedì 10 gennaio, le scuole elementari (primarie) e medie (secondarie di primo grado) della Campania rimarranno chiuse fino a sabato 29 gennaio, così come asili e nidi.

Tali gradi di scuola proseguiranno con la didattica a distanza, secondo quanto stabilito dalla nuova ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca, che mira a frenare in questo modo a fermare la forte ondata di contagi da Covid 19.

Come già accaduto in passato, alcuni genitori “No Dad” hanno subito presentato un ricorso al Tar Campania per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza firmata da De Luca. Il presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese, ha emesso un decreto con il quale dispone che la Regione Campania esibisca entro le ore 10 di oggi, lunedì 10 gennaio, “gli atti pertinenti e rilevanti a presupposto dell’ordinanza impugnata”.

In particolare si chiede il perché l’ordinanza motivi l’esigenza della disposta sospensione “facendo diffuso riferimento a dati, report e acquisizioni istruttorie non disponibili agli atti del giudizio che è opportuno, in ragione della rilevanza della questione, che vengano portati all’attenzione del giudicante fin dalla fase cautelare”.

L’ordinanza di Palazzo Santa Lucia non è stata condivisa neanche dal Governo, visto che Palazzo Chigi potrebbe anche impugnare l’ordinanza della Regione Campania. Per tale procedimento, viene spiegato da Palazzo Chigi, è necessario un passaggio in Consiglio dei Ministri.