San Valentino 2022: ecco i principali eventi a Napoli per la giornata del 14 febbraio

San Valentino a Napoli: ecco i principali appuntamenti dedicati alla festa degli innamorati nella città partenopea.

Il giorno di San Valentino 2022, lunedì 14 febbraio, è ormai alle porte e, come accade ormai da anni, anche a Napoli ci saranno molti appuntamenti che prendono spunto dalla festa degli innamorati. Ecco alcuni dei principali eventi, che naturalmente si svolgeranno nel rispetto di tutte le normative anti Covid 19.

Edenlandia: apertura speciale per San Valentino con offerte per le coppie

San Valentino si sta avvicinando ed Edenlandia è pronta a regalare agli innamorati e non solo una giornata indimenticabile. Lo storico parco divertimenti napoletano ha infatti deciso di far festeggiare l’evento al suo interno, con un’apertura eccezionale. Lunedì 14 febbraio, il parco aprirà dalle 15:00 alle 21:00 per permettere al pubblico di festeggiare il San Valentino in maniera diversa.

Oltre alle giostre, alla pista di pattinaggio e alla caratteristica atmosfera, unica, dell’Edenlandia, nell’Area Food il locale Cusame preparerà anche un menu speciale di San Valentino dedicato agli innamorati.

San Valentino 2022 a Palazzo Reale: storie di fiori, storie d’amori

A Palazzo Reale si festeggia San Valentino e si passeggia attraverso le sale dell’Appartamento Storico per raccontare, attraverso le opere esposte, gli amori di re e regine, nobili e dei. Con un unico biglietto d’ingresso (10 euro) sarà possibile entrare in coppia e usufruire di una visita guidata attraverso le sale dell’Appartamento Storico, con illustrazione delle opere che raffigurano le coppie della storia e della mitologia.

Napoli Bike Festival per San Valentino: partenza dalla Galleria Principe

Biketour Napoli ormai da sette anni organizza nel giorno degli innamorati per eccellenza, un tour con bici “baciate”. Per gli amanti in sella, San Valentino si trasforma in un’occasione per poter vedere quello che ci circonda con occhi diversi. La passeggiata partirà dalla Bicycle House, il bike bar in Galleria Principe di Napoli (di fronte il Museo Archeologico di Napoli) e attraverserà i luoghi più romantici della città, dal Castel dell’Ovo, al lungomare Caracciolo, Piazza Plebiscito, alla fontana degli innamorati, intrecciando i luoghi con le storie d’amore della nostra città.

San Valentino 2022 a Napoli: San Gregorio Armeno in Amore a 360 gradi

Come ormai tradizione, a San Gregorio Armeno, popolarissima strada di Napoli dedicata alle botteghe presepiali, si festeggerà San Valentino attraverso l’iniziativa “Amore a 360 gradi”, che durerà proprio fino a lunedì 14 febbraio. Per l’occasione, ogni bottega artigianale realizzerà opere dedicate all’amore inteso a 360 gradi. Previste numerose iniziative per i visitatori, come quella di “Poesie Metropolitane”, che ha deciso di celebrare a San Gregorio Armeno la IV edizione di “Poesie Metropolitane in Love”, un concorso di poesia dedicato al tema dell’amore universale.