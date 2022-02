Edenlandia: apertura speciale per San Valentino

Edenlandia. Lo storico parco divertimenti napoletano è pronto a un’evento speciale in occasione del San Valentino.

San Valentino si sta avvicinando e l’Endenlandia è pronta a regalare agli innamorati e non solo una giornata indimenticabile. Lo storico parco divertimenti napoletano ha infatti deciso di far festeggiare l’evento al suo interno, con un’apertura eccezionale.

Advertisement

Ricordiamo, infatti, che normalmente il parco è chiuso durante la settimana per poi aprire nel week end. Lunedì 14, però, il parco aprirà dalle 15:00 alle 21:00 per permettere al pubblico di festeggiare il San Valentino in maniera diversa.

Oltre alle giostre, alla pista di pattinaggio e alla caratteristica atmosfera, unica, dell’Edenlandia, nell’Area Food il locale Cusame preparerà anche un menu speciale di San Valentino dedicato agli innamorati.

Regole anti-Covid

Green Pass rafforzato per la pista di pattinaggio; non è necessario per l’ingresso al parco

Mascherina FFP2