San Valentino 2022 a Napoli: San Gregorio Armeno in Amore a 360 gradi

San Gregorio Armeno: fino a lunedì 14 febbraio le botteghe della famosa strada di Napoli saranno addobbate con figure dedicate alla festa degli innamorati. Ecco le principali iniziative.

Come ormai tradizione, a San Gregorio Armeno, popolarissima strada di Napoli dedicata alle botteghe presepiali, si festeggerà San Valentino attraverso l’iniziativa “Amore a 360 gradi”, che durerà proprio fino a lunedì 14 febbraio.

L’organizzazione dell’iniziativa è a cura dell’associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno. Per l’occasione, ogni bottega artigianale realizzerà opere dedicate all’amore inteso a 360 gradi. Una celebrazione dell’amore in ogni sua forma, poiché è l’amore la forza «che muove il sole e le altre stelle»:

“Con quest’iniziativa vogliamo dare un messaggio di speranza – sottolinea l’architetto Gabriele Casillo, Presidente dell’Associazione – deve finire il tempo della paura, delle divisioni, delle differenze, della depressione, della violazione dei diritti umani: è arrivato il momento dell’amore, della pace, dell’inclusione, della libertà e della speranza”.

Previste numerose iniziative per i visitatori, come quella di “Poesie Metropolitane”, che ha deciso di celebrare a San Gregorio Armeno la IV edizione di “Poesie Metropolitane in Love”, un concorso di poesia dedicato al tema dell’amore universale (al quale sarà possibile partecipare fino all’8 febbraio con una poesia di massimo cinque versi, quota di partecipazione è di 10 euro che servirà a raccogliere i fondi necessari per il materiale, vernice e pennelli, e la realizzazione dell’evento).

Domenica 13 febbraio l’evento, nel corso del quale l’associazione donerà a tutti i passanti dei segnalibri con le poesie di tutti i partecipanti al concorso e organizzerà un Reading di poesia sul tema dell’amore. Dalle 20 l’artista FlaviaFlab dipingerà una sua personale opera d’arte con la poesia vincitrice del concorso, sulla saracinesca della Bottega Maddaloni.

L’associazione AMUNA ha invece organizzato per i 13-14 febbraio l’evento “Non dire una parola che non sia d’amore!”. Il progetto è inteso come un’opera effimera che vuole dare voce alle più disparate immagini e parole sull’amore, attraverso l’installazione di fogli cartonati sulla parete di un muro nel centro storico di Napoli, piazza San Gaetano, coinvolgendo i passanti e i partecipanti alla manifestazione, invitandoli ad esprimere sulla finta parete i loro pensieri sull’amore.

Largo di Arianiello, dal 9 febbraio, sarà addobbato di fiori e ci sarà un arco di cuori sotto al murales di Diego Armando Maradona, dove tutti gli innamorati possono abbracciarsi con lo sfondo del mitico Diego.