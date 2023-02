Sagre ed eventi in Campania dal 3 al 5 febbraio, tutti gli appuntamenti

Sagre in Campania: le giornate di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 febbraio saranno piene di eventi all’insegna del buon cibo e del divertimento su tutto il territorio.

Venerdì 3 dicembre, sabato 4 e domenica 5 febbraio si terranno alcune sagre ed eventi in Campania: ecco quali sono i principali appuntamenti con sul territorio.

Carnevale Sarnese 2023

I festeggiamenti stanno per iniziare con il Carnevale Sarnese che avrà inizio domenica 5 febbraio a Sarno.

“Alle ore 9:30 carri in mostra in via Prolungamento Matteotti e nel pomeriggio dalle ore 17:00 presso le frazioni di Sarno ( Foce, Episcopio e Lavorate )” riporta la pagina Facebook che invita cittadini e turisti alla sfilata dei carri per le strade del paese. Divertimento assicurato per grandi e piccoli tra colori e intrattenimento.

Carnevale di Palma Campania 2023

Torna per il mese di febbraio il Carnevale di Palma Campania. La festa andrà avanti fino al 22 febbraio tra sfilate, carri, musica, artisti di strada e intrattenimento per grandi e più piccoli.

Con la sfilata delle quadriglie, l’elemento chiave che contraddistingue il Carnevale di Palma Campania, continua la tradizione. Tra nuove scenografie, colori e momenti in musica, i cittadini e i turisti non possono mancare a questo imperdibile evento.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/carnevalepalmeseofficial/

Fiera Dell’artigianato Artistico E Professionale Maestri In Fiera A San Marco Evangelista

A San Marco Evangelista, in provincia di Caserta si svolge nei giorni 3, 4, 5 Febbraio 2023 la Fiera dell’Artigianato Artistico e Professionale “Maestri in Fiera” presso A1Expò con stand per osservare la lavorazione dei prodotti.