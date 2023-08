Sagre e feste in Campania dal 3 al 6 agosto 2023, tutti gli appuntamenti

Sagre e feste in Campania: le giornate di giovedì 3, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 agosto saranno piene di eventi all’insegna del buon cibo e del divertimento su tutto il territorio. Scopri tutti gli appuntamenti.

Pozzuoli – “Officine Rione Terra”

Dal 16 luglio e per tutta l’estate un cartellone ricco di eventi nel cuore pulsante e vivo di Pozzuoli. Per l’occasione, le botteghe storiche del Rione Terra e quelle più recenti saranno riaperte e fruibili per esposizioni artistiche, artigianali e per dare lustro e merito ai prodotti del territorio, sia di natura enogastronomica che artistica.

Per maggiori dettagli clicca qui

Festival della Carne di Razza Marchigiana – Benevento

Cia Campania annuncia “con grande entusiasmo” la decima edizione del Festival della Carne di Razza Marchigiana, un evento culinario eccezionale dedicato agli amanti della buona tavola e agli appassionati di prodotti enogastronomici di alta qualità.

L’evento si terrà dal 3 al 6 agosto a Frasso Telesino (Benevento) e sarà organizzato con il patrocinio de comune di Frasso Telesino, del Gal Taburno, della Cia Campania e dai fratelli Maddaloni, noti per la loro esperienza nella promozione della tradizione enogastronomica.

Per maggio dettagli clicca qui

Festa della Mozzarella – Cancello ed Arnone

La 45° edizione della Festa della Mozzarella si svolgerà sabato 5 e domenica 6 agosto alle 20.30. Ingresso gratuito. Ci saranno stand allestiti dedicati alla mozzarella con scelta di menù dedicati e panini. La Festa è anche per i bambini, a cui è dedicata un’area Kids, dove troveranno gonfiabili e una versione baby del caratteristico panino con la mozzarella. Alla degustazione della regina della tavola italiana, si uniscono anche i sapori tradizionali di Chirico Grano con il progetto Chef in tour di Annamaria Chirico e il gusto del luppolo con gli spillatori di birra. Tutto compone un “percorso del gusto” che mette al centro la promozione del territorio.

Sagra del fiordilatte e dei prodotti tipici Agerolesi – Agerola

Torna la festa dedicata al Fiordilatte. Il programma completo e il menù di “Fiordilattefiordifesta”

5 agosto 2023 – ore 19 – Apertura Stand, diamo ufficialmente il via alla sagra del fior di latte; Gruppo folkloristico “Città di Agerola” esibizione nel piazzale San Pietro;

6 agosto 2023 – ore 9 – Esibizione itinerante per le principali piazze di Agerola del Premiato concerto bandistico Città Di Minori; ore 20 – Apertura stand 2ª serata Sagra del fior di latte; ore 21,30 – Esibizione del Premiato concerto bandistico Città Di Minori;

7 Agosto 2023 – Ore 19 – Apertura stand 3ª serata Sagra del fior di latte; ore 22,15 – Sal Da Vinci in concerto – Spettacolo gratuito piazzale San Pietro

Fiano Love Fest – Irpinia

Il Fiano Love Fest si terrà dal 4 al 6 agosto a Lapio, ad appena venti chilometri dalla città di Avellino. E’ uno dei festival enogastronomici più emozionanti ed apprezzati d’Irpinia e della Campania che, ogni anno, attira nel borgo di Lapio, patria del rinomato Fiano di Avellino Docg, migliaia di visitatori.

Sagra del Mare Flegrea – Monte di Procida

L’evento enogastronomico ad ingresso gratuito con i piatti tipici dei Campi Flegrei, è in programma a Monte di Procida (NA) dal 3 al 5 agosto 2023.

Il programma prevede sia stand enogastronomici con piatti di mare che spettacoli musicali.

I visitatori possono scegliere tra il biglietto unico da € 18,00 (Primo Piatto, Pizzette d’alghe, Pepata di Cozze, Bibita, Anguria, Dolce e Caffè) e Menù speciali con l’aggiunta del vino.

Gusto Italia – Villammare

Gusto Italia arriva a Villammare dal 2 al 6 agosto 2023. Ingresso libero e gratuito dalle ore 17 a mezzanotte, da venerdì a domenica. Da mercoledì 2 a domenica 6 agosto la fiera dell’enogastronomia, del turismo e dell’artigianato è a Villammare, borgo del comune di Vibonati.

Sagre e Feste in Campania in programma ad agosto

7° edizione di Ca’pacciàmm Street Fest dal 25 al 27 agosto nel centro storico di Capaccio Paestum il festival degli artisti di strada con stand enogastronomici.

Sagra dei Fagioli – Cellole

Il 15 Agosto dalle ore 21.00 torna l’appuntamento della Sagra dei Fagioli. Secondo la tradizione della manifestazione, vuole che i legumi, fatti sobbollire in caldaie di rame, vengano offerti agli ospiti su fette di pane cotto a legna, prodotto dalle famiglie cellolesi, e accompagnati da un buon bicchiere di vino locale. Da qualche anno viene offerto anche un piatto con melanzane e peperoni fritti ed insalata di pomodori. Il tutto è, come nella tradizione, gratuito.

PER GLI EVENTI NAPOLI E CAMPANIA CLICCA QUI

PER CONCERTI GRATIS IN CAMPANIA CLICCA QUI