Reebok, ecco le città italiane dove si pratica il fitness. Consigli degli esperti

Secondo i risultati della ricerca, Milano è la città italiana più in forma. Più di 1 persona su 10 utilizza la bicicletta per andare a lavorare, ed oltre 286.147 milanesi sono iscritti in palestra. Firenze invece vanta la percentuale più alta di lavoratori che vanno a lavoro a piedi (26.67%).

Nonostante il costo elevato di iscrizione in palestra (55,10 €) Roma si classifica terza in classifica, mantenendo il numero più alto di parchi (127). A Torino i cittadini pagano una media di 30,34 € al mese. A Napoli in quest’ultimo periodo c’è molta concorrenza con palestre di nuova apertura che offrono promozioni a costi molto bassi fino a 9,99 euro al mese.

COME MANTENERE UNO STILE DI VITA ATTIVO A PRESCINDERE DA DOVE SI VIVE

L’anno passato ci ha insegnato senza dubbio l’importanza di mantenere uno stile di vita sano ed attivo. L’arrivo della pandemia ha portato le persone a doversi reinventare e trovare modi di allenarsi alternativi.

A seguire sono riportati alcuni consigli su come mantenere uno stile di vita attivo a prescindere da dove si vive:

RIDEFINIRE IL MODO IN CUI SI PENSA ALL’ALLENAMENTO

Allenarsi non deve per forza essere noioso. Juggy Sidhu, esperto di nutrizione e salute sottolinea l’importanza di ridefinire il modo in cui si concepisce l’esercizio fisico. ‘Quando si menziona il concetto di esercizio fisico, in moltissimi hanno un blocco mentale che riguarda tutte le attività che questo concetto implica, dal correre al partecipare ad una lezione in palestra.’

Tutte queste attività sembrano molto complicate dalla prospettiva di un principiante: a primo impatto risultano dispendiose e fuori portata, ma l’attività fisica è molto di più di questo. Ridefinire l’esercizio fisico come semplice movimento può davvero aiutare ad abbattere queste barriere.’

Concepire l’esercizio fisico come una maniera per mantenersi in salute, invece di pensare a quante calorie bruciare può davvero aiutare a rendere il movimento parte integrante delle nostre vite.

NON UTILIZZARE LA SCUSA: ‘NON HO TEMPO’

Avere uno stile di vita intenso può significare non avere abbastanza tempo di andare in palestra. Tuttavia, ‘quando si tratta di mantenersi attivi senza la possibilità della palestra, camminare è l’esercizio più conveniente’, spiega Dr Maryam Behnam specialista presso Chelsea Pharmacy Medical Clinic.

La dottoressa aggiunge ‘Pulire regolarmente la propria casa è un altro modo per mantenersi attivi durante la settimana ed assicurarsi di fare del movimento. Integrare un breve workout mentre si svolgono attività di gioco con i propri figli (ad esempio saltare sul tappeto elastico, ballare o giocare a nascondino) è un’altra idea divertente per mantenersi attivi.’

Esercitarsi non significa dover sacrificare una buona parte della propria giornata, ma integrare piccole attività ogni giorno.

APPROFITTARE DELLE RISORSE LOCALI

A prescindere dal posto in cui si vive, uno dei modi migliori per mantenersi in forma è di utilizzare lo spazio all’aperto. Juggy Sidhu commenta ‘Mantenersi attivi può essere davvero semplice. Creare nuovi hobby che includano attività fisica, esplorare la natura, fare una passeggiata con un amico, sono tutti modi semplici e divertenti di fare esercizio.’

Approfittare delle risorse locali è un altro modo di mantenersi attivi, come unirsi ad un corso in palestra, oppure iscriversi in piscina.

Il Nutrizionista Ben Coomber spiega: “Unirsi ad un team amatoriale di qualsiasi sport è un altro buon modo di esercitarsi, poiché spesso ciò che conta non è il livello di esercizio che si pratica, ma il fatto stesso che ci si stia allenando”.

INCORPORARE DIVERSI ESERCIZI

Quando si pratica attività fisica, è importante provare vari esercizi diversi tra loro per rendere l’esercizio più sostenibile nel tempo. Il nutrizionista Ben Coomber raccomanda di provare esercizi che aiutano non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale.

1. Camminare

Camminare è un modo semplice di esercitarsi, oltre ad avere un rischio di infortunio molto basso. Inoltre, questo tipo di esercizio non richiede attrezzature e può essere praticato ovunque ed in qualunque momento, anche in compagnia.

2. Yoga

Praticare yoga è un modo perfetto per aumentare la forza e migliorare la flessibilità. È un esercizio a bassa intensità, che può essere praticato da soli o in compagnia. In generale, lo yoga aiuta a ritrovare e rafforzare il proprio centro, oltre a prevenire lesioni se si praticano altri sport, e l’artrite.

3. Nuotare

Nuotare è un ottimo esercizio cardio, oltre a sviluppare ed aumentare i muscoli. Essendo un’attività ad impatto ridotto, anche il rischio di ferite è piuttosto basso e ci si può allenare a diversi livelli di intensità, a seconda di ciò che si preferisce.

4.Correre

Uno dei benefici del correre è che con la corsa si bruciano calorie più velocemente. Per questo motivo, se si ha uno stile di vita frenetico e non si ha molto tempo per dedicarsi a lunghe camminate, correre può essere la soluzione migliore per tenere l’importo calorico sotto controllo.

Correre ha moltissimi benefici non solo sulla salute fisica ma anche su quella psicologica – che sia la mattina per attivarsi prima di una giornata impegnativa, oppure la sera dopo lavoro per rilasciare lo stress accumulato.

5. Ballare

Il ballo è spesso sottovalutato come forma di esercizio. Tuttavia, ballare è un esercizio cardio fantastico, non solo perché può essere praticato da persone di ogni età, ma anche perché può diventare un’attività di gruppo, oltre ad essere di supporto alla salute psicologica di chi pratica questo esercizio.

TROVA UN ESERCIZIO CHE AMI

Trovare la propria routine ideale è un buon modo di creare abitudini sane e sostenibili nel tempo. Tig Hodson, Co-fondatore di strongher.co.uk commenta: “E’ fondamentale che le persone facciano quello che amano fare. Mantenersi attivi è un processo diverso per ogni individuo; per alcuni può essere una semplice camminata, per altri scalare o magari ballare! Andare in palestra non è necessariamente per tutti. Per questo motivo trovare qualcosa che piaccia, e considerare il proprio budget ed il proprio tempo libero è importante”.

TROVA GLI ESERCIZI ADATTI AI TUOI BISOGNI

Il corpo è un organismo in costante cambiamento, e alcuni eventi tra cui il parto o l’invecchiamento possono davvero incidere sul proprio livello di fitness. Per vivere bene con se stessi, bisogna accettare ciò di cui il proprio corpo è capace, ed adattare la propria routine ai suoi bisogni.

Gemma Nice, Fondatrice di Easyoga ed Istruttrice di Yoga, ha condiviso con noi alcuni consigli su come esercitarsi da neo-mamma: “Dopo avere ricevuto il via libera dal proprio medico di base è bene iniziare a fare delle brevi camminate ma costanti, e poi iniziare a camminare più velocemente. Utilizzare bande di resistenza è importante per mantenere la propria forza. Un altro modo per esercitarsi da neomamma è di incontrarsi con altre neo-mamme ed esercitarsi insieme”.

Gemma aggiunge – “quando si fa esperienza di mal di collo o mal di schiena, fare una leggera attività di stretching focalizzata sull’allungamento dei muscoli interessati aiuta ad ossigenare quei muscoli ed assicura una ripresa più veloce e meno dolorosa”.

Quanto esercitarsi e quali esercizi prediligere dipende molto dall’età del soggetto.

Il nutrizionista Ben Coomber, commenta: “Per i bambini e gli adolescenti, 1 ora di attività fisica giornaliera è ideale. Iscriversi a circoli sportivi, o ad altre attività tra cui la danza e le arti marziali sono tutte opzioni valide”.

“I 20 o 30 anni sono un buon momento per aumentare la propria massa muscolare. Sollevare pesi o dedicarsi alla costruzione muscolare sono opzioni valide per questa fascia d’età. Per tutti coloro dai 40 anni in su, allenamenti a bassa intensità tra cui camminare, nuotare o andare in bicicletta sono scelte ideali”.