Quarto, in auto con la droga: arrestato 22enne (IL NOME)

Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Quarto, in provincia di Napoli, dopo essere stato trovato in possesso di stupefacenti e un bilancino di precisione.

I carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Alfonso Ciardiello, 22 anni, di Quarto, in provincia di Napoli. E’ stato fermato durante un posto di controllo e perquisito. Nell’auto del giovane, in un portaoggetti i militari hanno rinvenuto una bustina di hashish, una di marijuana e 330 euro in banconote di piccolo taglio.

E ancora 18 stecchette di hashish sono state trovate nell’armadio della camera da letto della sua abitazione, luogo dove e’ stata estesa la perquisizione. Con la droga anche un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. Ciardiello e’ finito in camera di sicurezza in attesa di giudizio.